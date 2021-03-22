أستراليا تستعد لإجلاء الآلاف بسبب الفيضانات

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 22 مارس 2021, 08:29 صباحا
مياه الأمطار تغرق شوارع مدينة سيدني الأسترالية، 22 مارس 2021، (رويترز)

تعتزم السلطات الأسترالية إجلاء آلاف آخرين اليوم الإثنين من الضواحي المتضررة جراء الفيضانات غرب سيدني، التي من المقرر أن تشهد أسوأ فيضانات منذ 60 عاما، مع توقع استمرار هطول أمطار غزيرة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأدت الأمطار المتواصلة على مدى الأيام الثلاثة الماضية إلى تضخم الأنهار في ولاية نيو ساوث ويلز، الأكثر اكتظاظًا بالسكان في أستراليا، مما تسبب في أضرار واسعة النطاق وسط دعوات للإجلاء الجماعي، حسب وكالة «رويترز».

وقالت رئيسة وزراء ولاية نيو ساوث ويلز غلاديس بريجيكليان للصحفيين «نحتاج إلى الاستعداد، سيكون أسبوعا صعبا للغاية».

وتتناقض الأمطار الغزيرة التي غمرت مساحات شاسعة من ولاية نيو ساوث ويلز بشكل صارخ مع الظروف الجوية في نفس المناطق قبل عام، عندما كانت السلطات تكافح الجفاف وحرائق الغابات الكارثية.

وأضافت بريجيكليان: «لا أعرف أي وقت في تاريخ دولة شهدنا فيها هذه الظروف المناخية القاسية في مثل هذا التعاقب السريع وسط جائحة» فيروس كورونا المستجد.

 

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الجمهوريون الأميركيون يتمنعون بغالبيتهم عن تلقي اللقاح ضد كورونا
دولى
«واشنطن بوست»: تركيا الرابح الأكبر من التسوية الليبية وأميركا يمكنها المساعدة في...
ليبيا
الملتقى العلمي الأول لصحة المرأة بسرت يناشد الحكومة دعم مراكز علاج الأورام
ليبيا
ألمانيا نحو فرض قيود جديدة لمواجهة الموجة الثالثة من «كورونا»
دولى
ليبيا في عيون الشعر.. «طبق من فاكهة الأساطير» و«ضحك التين في وجه الخريف»
ثقافة وفن
29 هدفًا في 5 مباريات بدوري كرة القدم المصغرة وسط مواجهات قوية.. الأحد
رياضة محلية
«سيبري»: صادرات الأسلحة تشهد استقرارا للمرة الأولى منذ 20 سنة
دولى
رحيل الكاتبة المصرية نوال السعداوي
ثقافة وفن
نيران المدفعية الثقيلة تلهب سماء «عين عيسى» شمال سورية
دولى
الإعدام لرجلين لإدانتهما باغتصاب امرأة على الطريق في باكستان
منوعات
أرامكو تربح 41 مليار يورو خلال 2020 رغم تراجعات النفط
اقتصاد
سعر قياسي لرسم الفنان الإيطالي برنيني في مزاد فرنسي
ثقافة وفن
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ما هي أكثر الأطعمة إثارة للحساسية؟