أستراليا تستعد لإجلاء الآلاف بسبب الفيضانات

مياه الأمطار تغرق شوارع مدينة سيدني الأسترالية، 22 مارس 2021، (رويترز)

تعتزم السلطات الأسترالية إجلاء آلاف آخرين اليوم الإثنين من الضواحي المتضررة جراء الفيضانات غرب سيدني، التي من المقرر أن تشهد أسوأ فيضانات منذ 60 عاما، مع توقع استمرار هطول أمطار غزيرة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأدت الأمطار المتواصلة على مدى الأيام الثلاثة الماضية إلى تضخم الأنهار في ولاية نيو ساوث ويلز، الأكثر اكتظاظًا بالسكان في أستراليا، مما تسبب في أضرار واسعة النطاق وسط دعوات للإجلاء الجماعي، حسب وكالة «رويترز».

وقالت رئيسة وزراء ولاية نيو ساوث ويلز غلاديس بريجيكليان للصحفيين «نحتاج إلى الاستعداد، سيكون أسبوعا صعبا للغاية».

وتتناقض الأمطار الغزيرة التي غمرت مساحات شاسعة من ولاية نيو ساوث ويلز بشكل صارخ مع الظروف الجوية في نفس المناطق قبل عام، عندما كانت السلطات تكافح الجفاف وحرائق الغابات الكارثية.

وأضافت بريجيكليان: «لا أعرف أي وقت في تاريخ دولة شهدنا فيها هذه الظروف المناخية القاسية في مثل هذا التعاقب السريع وسط جائحة» فيروس كورونا المستجد.