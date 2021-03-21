بايدن يشعر «بخيبة أمل شديدة» بعد انسحاب تركيا من معاهدة لمكافحة العنف ضد المرأة

كلمة للرئيس جو بايدن في البيت الأبيض. (أ ف ب)

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، الأحد، إنه يشعر «بخيبة أمل شديدة» لإعلان تركيا انسحابها من اتفاق إسطنبول للعام 2011 لمكافحة العنف ضد المرأة.

وأضاف في بيان: «هذه نكسة محبطة جدًّا بالنسبة إلى الحركة الدولية المناهضة للعنف ضد المرأة»، بحسب «فرانس برس».