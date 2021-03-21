بايدن يشعر «بخيبة أمل شديدة» بعد انسحاب تركيا من معاهدة لمكافحة العنف ضد المرأة

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، الأحد، إنه يشعر «بخيبة أمل شديدة» لإعلان تركيا انسحابها من اتفاق إسطنبول للعام 2011 لمكافحة العنف ضد المرأة.
وأضاف في بيان: «هذه نكسة محبطة جدًّا بالنسبة إلى الحركة الدولية المناهضة للعنف ضد المرأة»، بحسب «فرانس برس».
بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي
بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء