بايدن يشعر «بخيبة أمل شديدة» بعد انسحاب تركيا من معاهدة لمكافحة العنف ضد المرأة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 21 مارس 2021, 07:01 مساء
كلمة للرئيس جو بايدن في البيت الأبيض. (أ ف ب)

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، الأحد، إنه يشعر «بخيبة أمل شديدة» لإعلان تركيا انسحابها من اتفاق إسطنبول للعام 2011 لمكافحة العنف ضد المرأة.

وأضاف في بيان: «هذه نكسة محبطة جدًّا بالنسبة إلى الحركة الدولية المناهضة للعنف ضد المرأة»، بحسب «فرانس برس».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ليبيا في عيون الشعر.. «طبق من فاكهة الأساطير» و«ضحك التين في وجه الخريف»
ثقافة وفن
29 هدفًا في 5 مباريات بدوري كرة القدم المصغرة وسط مواجهات قوية.. الأحد
رياضة محلية
«سيبري»: صادرات الأسلحة تشهد استقرارا للمرة الأولى منذ 20 سنة
دولى
رحيل الكاتبة المصرية نوال السعداوي
ثقافة وفن
أرامكو تربح 41 مليار يورو خلال 2020 رغم تراجعات النفط
اقتصاد
سعر قياسي لرسم الفنان الإيطالي برنيني في مزاد فرنسي
ثقافة وفن
فلوسنا | عبء إثبات ملكية الأراضي والمشاريع المقامة عليها
فيديو
حظر السلاح «غير مجدٍ»: عقوبات في الجو.. وتفتيش في البحر
ليبيا
جريدة «الوسط»: السلطة الجديدة أمام تحديات الداخل ورياح الخارج
ليبيا
سامية حسن تؤدي اليمين لتصبح أول امرأة تتولى رئاسة تنزانيا
دولى
لأول مرة.. وزير نرويجي سابق يكشف عن مفاوضات سرية قبل سقوط القذافي
ليبيا
وفاة طبيبة أطفال حامل بتوأم جراء إصابتها بـ«كورونا» في غريان
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

خطورة تناول المسكنات قبل لقاح «كورونا»