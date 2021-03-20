البرلمان التونسي يدعو إلى حوار شامل لمناسبة ذكرى الاستقلال

جلسة سابقة للبرلمان التونسي. (أرشيفية: الإنترنت)

دعا البرلمان التونسي إلى حوار شامل بين الأطراف السياسية والاجتماعية «وفاء لأرواح الشهداء والتزامًا بأهداف وغايات بناة الدولة الوطنية»، بحسب بيان صدر عن مجلس نواب الشعب، السبت، لمناسبة الذكرى 65 للاستقلال.

وجددت رئاسة المجلس التزامها بالعمل على إشاعة روح الحوار وترسيخ ثقافة الاختلاف انسجامًا مع روح الشعب المسالم والمتسامح ومع القيم التي ناضل من أجلها، وعلى تعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ قيم العيش المشترك وعرى التوافق، وفق وكالة الأنباء التونسية «وات».

حجم التحديات

وأكدت «وعيها الكامل بحجم التحديات وما تواجهه تونس جراء انعكاس الأزمة الصحية والاجتماعية»، معربة عن ثقتها في «قدرة الشعب على الوحدة وتجاوز الصعاب».

وقالت: «إن يوم الاستقلال سيظل خالدًا في ذاكرتتا الوطنية وتاريخ بلادنا العريق كيوم للعزة والكرامة والسيادة الوطنية حققه شعبنا الأبي وقواه الحية بفضل نضالاتها وتمسكها بتحقيق الاستقلال الوطنى وبناء الدولة الوطنية الحديثة ذات السيادة».

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وأضافت رئاسة البرلمان أن الشعب التونسي قدم من أجل تحقيق الاستقلال التضحيات العظيمة والصادقة من أجل نيل السيادة ووحدة التراب الوطني وكرامة الشعب التونسي، مترحمة على أرواح شهداء الوطن وعلى زعماء الحركة الوطنية.