البرلمان التونسي يدعو إلى حوار شامل لمناسبة ذكرى الاستقلال

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 20 مارس 2021, 09:17 مساء
جلسة سابقة للبرلمان التونسي. (أرشيفية: الإنترنت)

دعا البرلمان التونسي إلى حوار شامل بين الأطراف السياسية والاجتماعية «وفاء لأرواح الشهداء والتزامًا بأهداف وغايات بناة الدولة الوطنية»، بحسب بيان  صدر عن مجلس نواب الشعب، السبت، لمناسبة الذكرى 65 للاستقلال.

وجددت رئاسة المجلس التزامها بالعمل على إشاعة روح الحوار وترسيخ ثقافة الاختلاف انسجامًا مع روح الشعب المسالم والمتسامح ومع القيم التي ناضل من أجلها، وعلى تعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ قيم العيش المشترك وعرى التوافق، وفق وكالة الأنباء التونسية «وات».

حجم التحديات
وأكدت «وعيها الكامل بحجم التحديات وما تواجهه تونس جراء انعكاس الأزمة الصحية والاجتماعية»، معربة عن ثقتها في «قدرة الشعب على الوحدة وتجاوز الصعاب».

وقالت: «إن يوم الاستقلال سيظل خالدًا في ذاكرتتا الوطنية وتاريخ بلادنا العريق كيوم للعزة والكرامة والسيادة الوطنية حققه شعبنا الأبي وقواه الحية بفضل نضالاتها وتمسكها بتحقيق الاستقلال الوطنى وبناء الدولة الوطنية الحديثة ذات السيادة».

- تظاهرة للحزب «الدستوري الحر» ضد حركة «النهضة» في الذكرى 65 لاستقلال تونس

وأضافت رئاسة البرلمان أن الشعب التونسي قدم من أجل تحقيق الاستقلال التضحيات العظيمة والصادقة من أجل نيل السيادة ووحدة التراب الوطني وكرامة الشعب التونسي، مترحمة على أرواح شهداء الوطن وعلى زعماء الحركة الوطنية. 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تركيا على حافة موجة جديدة من الاضطرابات الاقتصادية بعد إقالة إردوغان لرئيس البنك...
اقتصاد
حصيلة رسمية: 129 قتيلا حصيلة الثورة التونسية في 2011
عربى
الزروق يتحدث عن حقيقة الفساد المالي في الأولمبية الليبية وإمكانية عودة المفصولين
رياضة محلية
رسميًّا.. اليابان تعلن حظر الجماهير الأجنبية في أولمبياد طوكيو
رياضة عالمية
موظفون جدد في «غولدمان ساكس» يقترحون العمل 80 ساعة أسبوعيا
اقتصاد
موظفون جدد في «غولدمان ساكس» يقترحون العمل 80 ساعة أسبوعيا
اقتصاد
حظر السلاح «غير مجدٍ»: عقوبات في الجو.. وتفتيش في البحر
ليبيا
إصابة رئيس حكومة باكستان بفيروس «كوفيد-19»
دولى
أبونوارة لـ«بوابة الوسط»: برنامجي لرئاسة اتحاد الكرة الليبي يهدف إلى البناء ...
رياضة محلية
التعاقد على إزالة وإعادة بناء واجهة ميناء بنغازي البحري
ليبيا
«الجنائية الدولية» تفتح تحقيقا في جرائم حرب ارتكبت بالأراضي الفلسطينية
عربى
كوبيش يبحث دور ألمانيا في تعزيز دعم المجتمع الدولي للسلطة الجديدة في ليبيا
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اكتشاف علمي مثير عن بدايات الكون