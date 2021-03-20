أمهات يتظاهرن في بيروت ضد الطبقة السياسية في لبنان

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 20 مارس 2021, 09:05 مساء
تظاهرة لنساء لبنانيات في بيروت، 20 مارس 2021. (الإنترنت)

نظمت نحو 100 من الأمهات مسيرة، السبت، في العاصمة اللبنانية تعبيرا عن سخطهن وغضبهن من الطبقة السياسية الحاكمة في بلد يشهد أزمة اقتصادية وسياسية خطيرة.

وكُتب على لافتات رفعتها نساء بعضهن برفقة أولادهن «سرقتوا أموالنا ومستقبل أولادنا #ارحلوا». وكُتب على لافتة «أحلى هدية بعيد الأمهات هي إنكن (أن) ترحلوا» بحيث يصادف عيد الأم الأحد في لبنان، وفق «فرانس برس».

مسيرة نسائية
وانطلقت مسيرة نسائية لمناسبة عيد الأم، من جادة بشارة الخوري وعبرت عدة أحياء في العاصمة وسط شعارات مناهضة للسلطة، في اتجاه مرفأ بيروت الذي أدى انفجار فيه إلى سقوط أكثر من 200 قتيل في  أغسطس، ونسب سببه إلى اهمال السلطات.

وقالت ندى أغا «كلّهم مجرمو حرب، كلهم أمراء حرب» في إشارة إلى المسؤولين الحاليين الذين كانوا زعماء مليشيات مسلحة خلال الحرب الأهلية (1975-1990). وأضافت: «يتقاسمون الحصص منذ 30 سنة (...) وأخيرًا فجرونا وسرقوا أموالنا. نريد أن يرحلوا!».

من جهتها قالت بيترا صليبا وهي متظاهرة في الخمسين من العمر «هم دمروا البلد. من المستحيل أن يكون هناك أي حل طالما أنهم في الحكم». وتابعت: «نريد تدميرهم كما فعلوا بنا». ومنذ خريف 2019 يشهد لبنان أزمة مالية غير مسبوقة دفعت بالمصارف إلى فرض قيود قاسية على المودعين.

 العملة الوطنية
وفقدت العملة الوطنية 90% من قيمتها في السوق السوداء، في حين تبخرت آلاف الوظائف. ووفقًا للأمم المتحدة يعيش أكثر من 55% من اللبنانيين البالغ تعدادهم أربعة ملايين تحت عتبة الفقر. ولم تكن دعوات الأسرة الدولية والضغوط المحلية كافية لحمل الطبقة السياسية على اتخاذ التدابير العاجلة الضرورية لوقف الانهيار.

والحكومة الحالية التي استقالت بعد انفجار مرفأ بيروت، تتولى تصريف الأعمال. ولم يتم تشكيل حكومة جديدة حتى الآن.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رسميًّا.. اليابان تعلن حظر الجماهير الأجنبية في أولمبياد طوكيو
رياضة عالمية
موظفون جدد في «غولدمان ساكس» يقترحون العمل 80 ساعة أسبوعيا
اقتصاد
إصابة رئيس حكومة باكستان بفيروس «كوفيد-19»
دولى
أبونوارة لـ«بوابة الوسط»: برنامجي لرئاسة اتحاد الكرة الليبي يهدف إلى البناء ...
رياضة محلية
التعاقد على إزالة وإعادة بناء واجهة ميناء بنغازي البحري
ليبيا
«الجنائية الدولية» تفتح تحقيقا في جرائم حرب ارتكبت بالأراضي الفلسطينية
عربى
كوبيش يبحث دور ألمانيا في تعزيز دعم المجتمع الدولي للسلطة الجديدة في ليبيا
ليبيا
«المسابقات» تهدد بالملاعب المحايدة حال تكرار الشغب الجماهيري
رياضة محلية
النفط الليبي مقابل بضائع تونسية.. والدينار بدل العملات الأجنبية
ليبيا
جريدة «الوسط»: السلطة الجديدة أمام تحديات الداخل ورياح الخارج
ليبيا
المغرب: مشروع زراعة «القنب الهندي» يثير جدلا بين المزارعين
عربى
إيطاليا تدعو الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز عملية «إيريني» لتقليل التدخل الأجنبي في ...
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اكتشاف علمي مثير عن بدايات الكون