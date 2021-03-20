إصابة رئيس حكومة باكستان بفيروس «كوفيد-19»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 20 مارس 2021, 02:01 مساء
رئيس وزراء باكستان عمران خان. (الإنترنت)

أعلن وزير الصحة الباكستاني، اليوم السبت، أن الفحوص أثبتت إصابة رئيس الحكومة عمران خان بفيروس «كوفيد-19»، المعروف بـ«كورونا المستجد».

ولفت وزير الصحة فيصل سلطان في تغريدة أن خان «أصيب بعد يومين من تلقيه التطعيم وعزل نفسه في المنزل».

وتلقى خان (68 عاما) الخميس لقاح «سينوفارم» الصيني وسط موجة ثالثة من الإصابات في باكستان، وعقد خان اجتماعات دورية في الآونة الأخيرة من بينها حضور مؤتمر أمني في العاصمة إسلام أباد وحضره عدد كبير من المشاركين، وتحدث خان إلى المؤتمر دون أن يرتدي كمامة وحضر تجمعا آخر لافتتاح مشروع إسكان للفقراء بنفس الطريقة أمس الجمعة.

وتشهد الدولة الواقعة في جنوب آسيا، التي يسكنها 220 مليون نسمة، زيادة حادة في الإصابات بفيروس «كورونا»، وأطلقت باكستان حملة تطعيم للجمهور يوم 10 مارس، بدءا بكبار السن بعد استجابة ضعيفة من الأطقم الطبية التي عبرت عن مخاوف من اللقاحات الصينية، وأقرت باكستان لقاحي «سينوفارم» و«كانسينوبيو» الصينيين ولقاح «أسترازينيكا- أكسفورد» واللقاح الروسي «سبوتنيك في» للاستخدام الطارئ.

وجاء في أعداد نشرتها الحكومة أن الفحوص أثبتت إصابة 3876 بالمرض في الأربع والعشرين ساعة الماضية، وهو أكبر عدد من الإصابات اليومية منذ أوائل يوليو الماضي، ويرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى أكثر من 620 ألف حالة. وهناك أيضا 42 حالة وفاة جديدة، مما رفع الإجمالي إلى 13799 حالة.

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