واشنطن تتهم بكين بـ«الغوغائية»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 19 مارس 2021, 08:12 مساء
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في واشنطن. 4 فبراير 2021. (أ ف ب)

اتهمت الولايات المتحدة الصين بـ«الغوغائية» والتركيز على «الاستعراض» بدلا من النقاشات الجوهرية، وذلك في افتتاح اجتماع مع مسؤولين في وزارة الخارجية الصينية، في ألاسكا، هو الأول منذ انتخاب الرئيس الأميركي جو بايدن.

وانتقد مسؤول أميركي كبير في أنكوراج في ألاسكا، حيث يُعقد الاجتماع يومي الخميس والجمعة، بشكل خاص المسؤول الدبلوماسي بالحزب الشيوعي الصيني يانغ جيشي لأنه «انتهك البروتوكول على الفور» ببيانٍ افتتاحيّ طويل، بدلا من خطاب قصير مدته دقيقتان متفق عليه مسبقًا، حسب وكالة «فرانس برس».

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن تصرفات الصين «تهدد النظام القائم على القواعد والذي يضمن الاستقرار العالمي»، بينما توعد أعلى مسؤول دبلوماسي في الحزب الشيوعي الصيني يانغ جيشي باتخاذ «إجراءات حازمة» ضد التدخل الأميركي، داعيا إلى التخلي عن «عقلية الحرب الباردة».

وأضاف بلينكن أمام يانغ جيشي ووزير الخارجية الصيني وانغ يي: «سنناقش مخاوفنا العميقة بشأن تصرفات الصين في شينجيانغ»، حيث تتهم واشنطن بكين بارتكاب «إبادة جماعية» ضد مسلمي الأويغور، وكذلك في هونغ كونغ وتايوان فضلا عن «الهجمات الإلكترونية ضد الولايات المتحدة والإكراه الاقتصادي ضد حلفائنا».

وتابع: «كل من هذه التصرفات يهدد النظام القائم على قواعد تضمن الاستقرار العالمي لذا لا يتعلق الأمر فقط بمسائل داخلية، ونشعر بمسؤولية التطرق إليها»، في رد على الصين التي تؤكد أن هذه الأمور لا تندرج في إطار الدبلوماسية.

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