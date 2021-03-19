بكين تهدد بـ«إجراءات حازمة» ضد «التدخلات الأميركية»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 19 مارس 2021, 12:55 صباحا
المسؤول الدبلوماسي في الحزب الشيوعي الصيني يانغ جيشي. (الإنترنت)

توعد أعلى مسؤول دبلوماسي في الحزب الشيوعي الصيني يانغ جيشي خلال لقاء الخميس في الاسكا مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن باتخاذ «إجراءات حازمة» ضد «التدخل الأميركي»، داعيا إلى «التخلي عن عقلية الحرب الباردة».

وقال جيشي «الصين تعارض بشدة التدخل الأميركي في الشؤون الداخلية للصين. أعربنا عن معارضتنا الشديدة لتدخل كهذا، وسنتخذ إجراءات حازمة للرد». وأضاف «ما يتعين القيام به هو التخلي عن عقلية الحرب الباردة».

وفي وقت سابق، أعلن  لينكن في افتتاح اجتماع يستمر يومين مع مسؤولين في وزارة الخارجية الصينية الخميس في ألاسكا أن تصرفات الصين «تهدد النظام القائم على القواعد والذي يضمن الاستقرار العالمي».

وقال بلينكن امام أعلى مسؤول دبلوماسي في الحزب الشيوعي الصيني يانغ جيشي ووزير الخارجية وانغ يي «سنناقش مخاوفنا العميقة بشأن تصرفات الصين في شينجيانغ» حيث تتهم واشنطن بكين بارتكاب «إبادة جماعية» ضد مسلمي الأويغور، وكذلك في «هونغ كونغ وتايوان» فضلا عن «الهجمات الإلكترونية ضد الولايات المتحدة والإكراه الاقتصادي ضد حلفائنا»، حسب وكالة «فرانس برس».

وخلال الاجتماع نفسه، أكد جيك ساليفان، مستشار الرئيس الأميركي جو بايدن للأمن القومي، في   أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى نزاع مع بكين لكنها منفتحة على منافسة شرسة معها. وأضاف «سنكافح دائما في سبيل مبادئنا وشعبنا وأصدقائنا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بوتين يقترح على بايدن محادثات مباشرة بعدما وصفه الرئيس الأميركي بـ«القاتل»
دولى
الوسطاء الدوليون يدعون حركة طالبان إلى التخلي عن «هجوم الربيع»
دولى
هيئة بريطانية: لا توجد أدلة على وجود أي صلة مباشرة بين لقاح «أسترازينيكا» وتجلط ...
دولى
خلال اجتماع مع الدبيبة.. العبدلي يتوقع طرح الأحمال 5 ساعات خلال الذروة الصيفية
ليبيا
بعد وصفه بـ«القاتل».. بوتين يرد على بايدن
دولى
هذا المساء | لقاح كورونا في ليبيا .. اختياريا أم إجباريا؟
فيديو
أهلي بنغازي يستعيد توازنه في «الكونفدرالية» بعد الفوز على وفاق سطيف
رياضة محلية
«أوبر» تمنح سائقيها في بريطانيا صفة غير مسبوقة
اقتصاد
الإمارات ترد على تقارير تتحدث عن دورها في الانتخابات الإسرائيلية على خلفية زيارة...
دولى
فلوسنا | هل يستطيع الدبيبة تحريك عجلة الاقتصاد؟
فيديو
في التسعين | مصير ملعب طرابلس
فيديو
اكتشاف إصابات بسلالتي «كورونا» البريطانية والجنوب أفريقية في مصراتة
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

نيزك سقط في الجزائر هو الأقدم من أصل بركاني