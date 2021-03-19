بكين تهدد بـ«إجراءات حازمة» ضد «التدخلات الأميركية»

المسؤول الدبلوماسي في الحزب الشيوعي الصيني يانغ جيشي. (الإنترنت)

توعد أعلى مسؤول دبلوماسي في الحزب الشيوعي الصيني يانغ جيشي خلال لقاء الخميس في الاسكا مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن باتخاذ «إجراءات حازمة» ضد «التدخل الأميركي»، داعيا إلى «التخلي عن عقلية الحرب الباردة».

وقال جيشي «الصين تعارض بشدة التدخل الأميركي في الشؤون الداخلية للصين. أعربنا عن معارضتنا الشديدة لتدخل كهذا، وسنتخذ إجراءات حازمة للرد». وأضاف «ما يتعين القيام به هو التخلي عن عقلية الحرب الباردة».

وفي وقت سابق، أعلن لينكن في افتتاح اجتماع يستمر يومين مع مسؤولين في وزارة الخارجية الصينية الخميس في ألاسكا أن تصرفات الصين «تهدد النظام القائم على القواعد والذي يضمن الاستقرار العالمي».

وقال بلينكن امام أعلى مسؤول دبلوماسي في الحزب الشيوعي الصيني يانغ جيشي ووزير الخارجية وانغ يي «سنناقش مخاوفنا العميقة بشأن تصرفات الصين في شينجيانغ» حيث تتهم واشنطن بكين بارتكاب «إبادة جماعية» ضد مسلمي الأويغور، وكذلك في «هونغ كونغ وتايوان» فضلا عن «الهجمات الإلكترونية ضد الولايات المتحدة والإكراه الاقتصادي ضد حلفائنا»، حسب وكالة «فرانس برس».

وخلال الاجتماع نفسه، أكد جيك ساليفان، مستشار الرئيس الأميركي جو بايدن للأمن القومي، في أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى نزاع مع بكين لكنها منفتحة على منافسة شرسة معها. وأضاف «سنكافح دائما في سبيل مبادئنا وشعبنا وأصدقائنا».