كوريا الشمالية تقطع العلاقات مع ماليزيا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 19 مارس 2021, 12:09 صباحا
كيم جونغ-أون متحدثا في مؤتمر حزب العمّال الثامن في بيونغ يانغ، 6 يناير 2021. (أرشيفية: أ ف ب)

 أعلنت كوريا الشمالية الجمعة في بيان صادر عن وزارة الخارجية قطع العلاقات الدبلوماسية مع ماليزيا بسبب تسليمها أحد مواطنيها إلى الولايات المتحدة على ما أوردت وكالة الأنباء الكورية الشمالية.

جاء في البيان أن السلطات الماليزية ارتكبت في 17 مارس «جريمة لا تغتفر.. عبر تسليمها بالقوة مواطنا بريئا (من كوريا الشمالية) إلى الولايات المتحدة» لذا تعلن وزارة الخارجية الكورية الشمالية «القطع الكامل للعلاقات الدبلوماسية مع ماليزيا»، مشددة على أن ما حصل «عمل عدائي» في حق بيونغ يانغ نفذ «إذعانا للضغوط الأميركية»، حسب وكالة «فرانس برس».

 

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