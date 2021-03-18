بوتين يقترح على بايدن محادثات مباشرة بعدما وصفه الرئيس الأميركي بـ«القاتل»

الرئيسان الأميركي جوبايدن والروسي فلاديمير بوتين. (الإنترنت)

اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، على نظيره الأميركي جو بايدن الانخراط في محادثات تبثّ «مباشرة» في الأيام المقبلة، فيما يتواجهان في حرب كلامية منذ وصف جو بايدن، بوتين بأنه «قاتل»، بحسب «فرانس برس».

وقال بوتين في تصريح للتلفزيون الروسي: «أريد أن أقترح على الرئيس بايدن مواصلة حديثنا شرط أن يُبث مباشرة»، مضيفا أن هذا الأمر يمكن أن يحدث الجمعة أو الإثنين المقبل، لأنه «قد يثير اهتمام الشعبين الروسي والأميركي».

لكن الناطقة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، أكدت اليوم أن الرئيس جو بايدن «غير نادم» على وصف نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه «قاتل». وقالت ساكي لدى سؤالها عن احتمال أن يكون بايدن نادماً على تصريحه: «كلا الرئيس أجاب بشكل مباشر على سؤال مباشر».

وأكد بوتين اليوم أن «القاتل هو من يصف الآخر بذلك»، ردا على نعت نظيره الأميركي له بـ«القاتل» فيما رأى الكرملين أن جو بايدن «لا يريد تحسين» العلاقات بين البلدين.

وقال بوتين في تصريحات متلفزة «دائما نرى مواصفاتنا في شخص آخر ونعتقد أنه مثلنا». مضيفا أن موسكو لن تقطع علاقاتها بواشنطن بل ستعمل مع الولايات المتحدة بناء على ما يصب في «مصلحة» بلاده.

ويأتي هذا التوتر بين البلدين فيما يؤكد الطرفان ورغم خلافاتهما المتعددة أنهما يريدان العمل معا حول ملفات ذات اهتمام مشترك. لكن بعد المقابلة التي أدلى فيها بايدن بهذا التصريح الأربعاء، لا تخفي موسكو غضبها وتتحدث حتى عن «تدهور» في العلاقات.

وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن «تصريحات الرئيس الأميركي سيئة جداً. من الواضح أنه لا يريد تحسين العلاقات مع بلدنا»، مضيفاً أنه «من هذا المبدأ سننطلق من الآن فصاعداً».

وأعلنت موسكو اعتبارا من الأربعاء استدعاء سفيرها من واشنطن الذي سيغادر السبت لاجراء مشاورات «حول سبل تصحيح العلاقات الروسية-الأميركية» بحسب ما أعلنت السفارة الروسية في الولايات المتحدة.

وقالت السفارة إن «التصريحات المتهورة لمسؤولين أميركيين يمكن أن تؤدي إلى انهيار العلاقات التي تشهد خلافا كبيرا أساسا».