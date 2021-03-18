وكالة أوروبية: لقاح أسترازينيكا «آمن وفّعال»

لقاح استرازينيكا. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الوكالة الأوروبية للأدوية، اليوم الخميس، أن لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا «آمن وفّعال» و«غير مرتبط» بخطر أكبر بحصول تجلّطات دموية.

وقالت مدير الوكالة الأوروبية للأدوية، إيمر كوك، في مؤتمر عبر الفيديو إن «اللجنة توصلت إلى خلاصة علمية واضحة: إنه لقاح آمن وفّعال» وفق ما نقلته «فرانس برس».

وفي وقت سابق اليوم، قالت الرئيسة التنفيذية لوكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية جون رين «لا توجد أدلة على أن جلطات الدم في العروق تحدث بشكل متكرر أكثر من المتوقع في غياب التطعيم، والحال كذلك بالنسبة للقاحين».