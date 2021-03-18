الوكالة الأوروبية للأدوية لا تستبعد «نهائيا» وجود رابط بين لقاح أسترازينيكا واضطرابات نادرة في التخثّر

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 18 مارس 2021, 07:01 مساء
جدل في أوروبا حول مضاعفات لقاح أسترازينيكا. (أرشيفية)

أعلنت مديرة الوكالة الأوروبية للأدوية، اليوم الخميس أن الهيئة الناظمة للأدوية في الاتحاد الأوروبي «لا يمكن أن تستبعد نهائياً» وجود رابط بين لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا واضطرابات نادرة في التخثّر، وفق ما نقلته «فرانس برس».

وقالت مديرة الوكالة إيمر كوك في مؤتمر عبر الفيديو «استناداً إلى أدلة متوافرة، وبعد أيام من التحليل المعمّق للبيانات المتاحة، لا يمكننا بعد، نهائياً استبعاد وجود رابط بين هذه الحالات واللقاح».

وعاد الجدل مجددا في أوروبا حول لقاح أسترازينيكا بعد أن سُجلت نحو 30 حالة من المضاعفات، التي ظهرت لدى أشخاص تلقوا جرعة من اللقاح البريطاني.

ولم يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل إن وكالة الدواء الدنماركية أعلنت مساء الأحد، 14 مارس، وفاة امرأة في عقدها السادس؛ إثر تعرضها لجلطات دموية ظهرت بعد جرعة التطعيم.

وفي بريطانيا، التي تواكب حملة لقاح سريعة الوتيرة يتم «مراقبة الوضع عن كثب»، تقول السلطات موضحة أنه نظرًا للأعداد الكبيرة لمتلقي اللقاح مقارنة بالأعداد المسجلة لحالات تجلط الدم «لا يمكن الانطلاق في اللحظة الراهنة سوى من علاقة تزامن، وليس من علاقة سببية».

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