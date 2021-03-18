هيئة بريطانية: لا توجد أدلة على وجود أي صلة مباشرة بين لقاح أسترازينيكا وتجلط الدم

أكدت هيئة بريطانية مستقلة، اليوم الخميس، أنها لم تتوصل إلى وجود أي صلة مباشرة بين لقاح أسترازينيكا وتجلط الدم، وذلك بعدما علقت مجموعة من الدول استخدامه على خلفية مخاوف صحية، بحسب «فرانس برس».



كما أكدت الهيئة أن لا علاقة بين جلطات الدم ولقاح فايزر، مشددة على أن هذه الحالات لا تزداد لدى الأشخاص الذين تلقوا اللقاح مقارنة بغيرهم.



وقالت الرئيسة التنفيذية لوكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية جون رين «لا توجد أدلة على أن جلطات الدم في العروق تحدث بشكل متكرر أكثر من المتوقع في غياب التطعيم، والحال كذلك بالنسبة للقاحين».