الإمارات ترد على تقارير تتحدث عن دورها في الانتخابات الإسرائيلية على خلفية زيارة لنتانياهو

أحد أعضاء وفد التكنولوجيا الإسرائيلي يقف أمام ملصق يحمل صورة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 27 أكتوبر 2020. (أ ف ب)

أكّدت الإمارات الأربعاء أنها لن تكون طرفا في الانتخابات الإسرائيلية المزمع تنظيمها الأسبوع المقبل، وسط تقارير عن زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الساعي لدعم حظوظه قبل أيام من الاقتراع.

وكتب مستشار رئيس الدولة أنور قرقاش وهو وزير دولة سابق للشؤون الخارجية على «تويتر»: «من وجهة نظر دولة الإمارات، فإن الهدف من الاتفاقات (...) هو توفير أساس استراتيجي قوي لتعزيز السلام والازدهار مع دولة إسرائيل وفي المنطقة الأوسع». وأضاف: «لن تكون الإمارات طرفا في أي عملية انتخابية داخلية في إسرائيل، الآن أو في أي وقت»، بحسب «فرانس برس».

اتفاقات تطبيع العلاقات

ووقعت كل من الإمارات والبحرين منتصف سبتمبر الماضي اتفاقين لتطبيع العلاقات مع الدولة العبرية برعاية أميركية، ولحقت بهما كل من المغرب والسودان.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق هذا الشهر أن نتانياهو كان ينوي زيارة الإمارات قبل الانتخابات التي تنطلق في 23 مارس، ما فسره مراقبون على أنه محاولة لتعزيز حظوظه في الانتخابات.

إلغاء زيارة نتانياهو

والخميس الماضي أعلنت إسرائيل إلغاء زيارة رئيس الوزراء للإمارات على خلفية «صعوبات في التنسيق» مع الأردن بشأن عبور مجالها الجوي، قبل أن تتحدث وسائل الإعلام الإسرائيلية الأربعاء عن التخطيط لزيارة جديدة هذا الأسبوع.

ولم تؤكد الإمارات زيارة نتانياهو، لكنها أعلنت في 11 مارس عن اتصال بين رئيس الوزراء الإسرائيلي وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تخلله الاتفاق على إنشاء صندوق إماراتي بقيمة عشرة مليارات دولار للاستثمار في إسرائيل، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.