رئيس «الدوما» يرد على تصريحات بايدن: مهاجمة بوتين تعني مهاجمة روسيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 17 مارس 2021, 04:08 مساء
الرئيس فلاديمير بوتين. (الإنترنت)

اعتبر رئيس الدوما الروسي، الأربعاء، أن وصف الرئيس فلاديمير بوتين بأنه «قاتل» والتهديد بجعله «يدفع ثمن» ذلك، هو «هجوم» على روسيا، وذلك بعد تصريحات للرئيس الأميركي جو بايدن في هذا الصدد.

وكتب فياتشيسلاف فولودين، رئيس مجلس النواب (الدوما» والمقرب من الرئيس، على حسابه على تلغرام: «هذه هستيريا ناجمة عن العجز. بوتين رئيسنا وأي هجوم عليه هو هجوم على بلادنا»، وفق «فرانس برس».

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وأضاف الرجل الثاني في الإدارة الروسية بين 2011 و2016، «بتصريحاته، أهان بايدن مواطني بلدنا». وهذا أول رد فعل يصدر عن مسؤول روسي كبير إثر الحوار الذي أجراه الرئيس الأميركي مع تلفزيون «آي بي سي» وقال فيه إنه يعتقد بأن نظيره الروسي «قاتل» و«سيدفع الثمن».

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