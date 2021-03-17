بايدن يصف بوتين بـ«القاتل».. ويحذره من «دفع» عواقب ذلك

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 17 مارس 2021, 03:57 مساء
صورة مركبة الرئيس الأميركي جو بايدن (يسار)، ونظيره الروسي بوتين. (الإنترنت)

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، في حوار مع تلفزيون «آي بي سي» بثّ الأربعاء، إنه يعتقد بأن نظيره الروسي فلاديمير بوتين «قاتل» وحذّر من أنه «سيدفع عواقب ذلك».

جاء ذلك عند سؤاله من المذيع إن كان يعتبر أن الرئيس الروسي «قاتل»، وأجاب جو بايدن: «نعم أعتقد ذلك». وأضاف: «سترى الثمن الذي سيدفعه قريبًا»، بحسب «فرانس برس». 

دفع الثمن
وفي موضوع تدخل موسكو في الانتخابات الأميركية الذي تكرّر في اقتراع 2020 وفق تقرير أميركي حديث، أكد الرئيس الأميركي أن بوتين «سيدفع عواقب ذلك». وقال الرئيس الديمقراطي الذي يظهر حزمًا تجاه الرئيس الروسي أكثر من سلفه دونالد ترامب، «أجرينا حوارًا مطولًا أنا وهو، أعرفه جيدًا».

وتابع: «في بداية المحادثة، قلت له: أعرفك وتعرفني، إذا توصلت إلى استنتاج مفاده أنك فعلت ذلك، فكن مستعدًّا» لتحمل العواقب، دون أن يوضح إن كان يتحدث عن التدخل في الانتخابات أو وقائع أخرى تلقي واشنطن مسؤوليتها على موسكو، خاصة تسميم المعارض أليكسي نافالني ثم سجنه.

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