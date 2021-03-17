بعد تعرضه لانتقادات.. بايدن يعقد مؤتمره الصحفي الأول منذ توليه الرئاسة

الرئيس الأميركي جو بايدن، في المكتب البيضاوي، 3 مارس 2021. (أ ف ب)

يعقد الرئيس الأميركي جو بايدن، في 25 مارس، أول مؤتمر صحفي رسمي له منذ توليه الرئاسة، على ما أعلنت الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي.

وبايدن، الذي أدى اليمين في 20 يناير، خالف ما درج عليه الرؤساء السابقون وانتظر فترة أطول لعقد مؤتمر صحفي للرد على أسئلة الإعلاميين، ما عرضه لانتقادات، حسب وكالة «فرانس برس».

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ويرى معارضون لتأخر بايدن في عقد مؤتمره الصحفي الأول، أن فريقه يحميه إلى أقصى حد، خشية ارتكابه الكثير من الهفوات.

وبعد تساؤلات كثيرة طرحت عليها في الأيام الأخيرة حول أسباب عدم عقد الرئيس مؤتمرًا صحفيًا، لم تخفِ ساكي استياءها إزاء التركيز على هذا الأمر، وقالت: «لقد شارك في نحو 40 سؤالا/جوابا منذ وصوله إلى سدة الرئاسة»، مشيرة إلى حوارات غير رسمية وسريعة بين الرئيس والصحفيين في المكتب البيضاوي أو خلال تنقلاته القليلة.