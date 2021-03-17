بعد تعرضه لانتقادات.. بايدن يعقد مؤتمره الصحفي الأول منذ توليه الرئاسة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 17 مارس 2021, 11:56 صباحا
الرئيس الأميركي جو بايدن، في المكتب البيضاوي، 3 مارس 2021. (أ ف ب)

يعقد الرئيس الأميركي جو بايدن، في 25 مارس، أول مؤتمر صحفي رسمي له منذ توليه الرئاسة، على ما أعلنت الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي.

وبايدن، الذي أدى اليمين في 20 يناير، خالف ما درج عليه الرؤساء السابقون وانتظر فترة أطول لعقد مؤتمر صحفي للرد على أسئلة الإعلاميين، ما عرضه لانتقادات، حسب وكالة «فرانس برس».

- بايدن يعلق على اتهام حاكم نيويورك بـ«التحرش الجنسي»

ويرى معارضون لتأخر بايدن في عقد مؤتمره الصحفي الأول، أن فريقه يحميه إلى أقصى حد، خشية ارتكابه الكثير من الهفوات.

وبعد تساؤلات كثيرة طرحت عليها في الأيام الأخيرة حول أسباب عدم عقد الرئيس مؤتمرًا صحفيًا، لم تخفِ ساكي استياءها إزاء التركيز على هذا الأمر، وقالت: «لقد شارك في نحو 40 سؤالا/جوابا منذ وصوله إلى سدة الرئاسة»، مشيرة إلى حوارات غير رسمية وسريعة بين الرئيس والصحفيين في المكتب البيضاوي أو خلال تنقلاته القليلة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تعادل و4 انتصارات في دوري «القدم المصغرة»
رياضة محلية
«الصحة العالمية» تحدد موعد نشر تقريرها حول منشأ فيروس «كورونا»
عربى
غيبوبة سكر تتسبب في انقلاب سيارة في جزيرة الغزالة بطرابلس
ليبيا
الجدل يلاحق لقاح أسترازينيكا
طب وصحة
أول تحرك لوزير الداخلية الجديد بعد أداء الحكومة اليمين الدستورية
ليبيا
كوشنر: السعودية وقطر وعمان وموريتانيا على وشك التطبيع مع إسرائيل
دولى
تفاصيل جلسة أداء اليمين الدستورية لحكومة الدبيبة
ليبيا
بعد اليمين الدستورية.. نجلاء المنقوش أول وزيرة خارجية ليبية والرابعة عربيا
ليبيا
حكومة الدبيبة تؤدي اليمين الدستورية.. المهمة الصعبة تبدأ
ليبيا
بعد تشكيل حكومة الدبيبة.. مؤسسة النفط تنهي ترتيبات إيداع إيرادات صادراتها وتفرج ...
ليبيا
«جونسون آند جونسون» تكشف الخلطة الـ«السرية» للقاح «كورونا»
دولى
بداية الربيع في ليبيا وتساوي الليل والنهار السبت المقبل
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

5 أسباب وراء اهتزاز السيارة على السرعات المرتفعة