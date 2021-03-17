محادثات مرتقبة بين أميركا والصين في ألاسكا غدا

وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن في واشنطن. 4 فبراير 2021 . (أ ف ب)

قال مسؤولون أميركيون إن الولايات المتحدة ستتخذ موقفا متشددا في المحادثات مع الصين غدا الخميس في ألاسكا، في أول لقاء وجها لوجه بين كبار المسؤولين من البلدين منذ تولي الرئيس الأميركي جو بايدن مهام منصبه.

ودعت بكين إلى إعادة ضبط العلاقات، التي وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ عقود، لكن واشنطن قالت إن محادثات ألاسكا ستكون لمرة واحدة، وأي مشاركة في المستقبل تعتمد على تحسين الصين لسلوكها، حسب وكالة «رويترز».

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين اليوم الأربعاء في طوكيو: «نتطلع إلى الفرصة للتعبير بعبارات واضحة جدًا لنظرائنا الصينيين عن بعض المخاوف التي لدينا بشأن الإجراءات التي يتخذونها».

وسيلتقي بلينكين ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان مع كبير الدبلوماسيين الصينيين يانغ جيتشي وعضو مجلس الدولة وانغ يي ، وذلك عقب زيارات إلى الحليفين اليابان وكوريا الجنوبية بهدف التأكيد على التزام الولايات المتحدة بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في مواجهة صعود بكين.