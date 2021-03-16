«هيومن رايتس ووتش»: مقذوفات الحوثيين وراء الحريق الدامي بمركز احتجاز المهاجرين باليمن

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 16 مارس 2021, 10:56 مساء
مهاجرون أفارقة يحصلون على المياه والطعام بملعب لكرة القدم بمدينة عدن اليمنية، 23 أبريل 2019. (أ ف ب)

 ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان، الثلاثاء، أن حريقا أودى الأسبوع الماضي بحياة أكثر من 40 مهاجرا أفريقيا في مركز احتجاز مكتظ في العاصمة اليمنية صنعاء نشب بعدما أطلقت قوات الحوثيين مقذوفات خلال مناوشات مع المحتجزين.

وتقول المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة إن حريق السابع من مارس حاصر المبنى الذي يشبه الحظيرة ويؤوي 350 من نحو 900 يجري احتجازهم بمنشأة تابعة لمصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بمطار صنعاء، وفق «رويترز».

مقذوفات الحوثيين
وأكد  إثيوبي وصف نفسه بأنه ناج من الحريق أن الحادث نجم عن مقذوفات الحوثيين. ولم يتسن التحقق على نحو مستقل من الحادث على نحو أكبر من ذلك. ورفضت منظمة الهجرة الدولية التعليق على سبب الحريق، بينما قال الحوثيون الذين يسيطرون على العاصمة ويديرون مركز الاحتجاز إن الحادث قيد التحقيق.

-  الأمم المتحدة تطلب «تحقيقا مستقلا» في حريق أودى بعشرات المهاجرين باليمن

وسئل الناطق باسم الحوثيين محمد عبدالسلام عن رواية هيومن رايتس ووتش فرفض التطرق مباشرة للاتهام بأن الحريق أشعله مقذوف أطلقته قوات الأمن. وقال إن على المجتمع الدولي أن يساعد في توفير منشآت أفضل للمهاجرين وإن «الحادث الذي حصل هو نتيجة اعتيادية تحصل في حوادث مشابهة في كل مكان بالعالم ولا ينبغي تسييسها أو استغلالها خارج سياقها الطبيعي».

يوم الحريق
وفي تقريرها الذي استند إلى مقابلات مع خمسة ناجين إثيوبيين ومسؤولين من الأمم المتحدة، قالت «هيومن رايتس ووتش» إن المحتجزين احتجوا في يوم الحريق على أوضاع احتجازهم بالإضراب عن الطعام. واندلعت مناوشات ووصلت قوات الأمن التابعة للحوثيين. وجاء في تقرير المنظمة «ثم اعتقل الحراس المهاجرين في مكان قريب وحبسوهم في الحظيرة».

وقالت «هيومن رايتس ووتش» إن المقذوف الأول أُطلق من سطح فأدى إلى انبعاث دخان. وأضافت أن المقذوف الثاني انفجر بقوة لينشب الحريق. وأفادت المنظمة بأنها لا يمكنها التحقق من نوع المقذوفات. وساعد أشخاص خارج المبنى المحترق في كسر الجدران وباب لإجلاء من بالداخل.

واليمن في خضم حرب منذ ست سنوات بين الحوثيين المتحالفين مع إيران الذين يسيطرون على العاصمة ومعظم المناطق السكانية وبين حكومة تساندها السعودية مقرها في مدينة عدن الساحلية الجنوبية. ويعيش ملايين اليمنيين على حافة المجاعة فيما تصفها الأمم المتحدة بأكبر أزمة إنسانية في العالم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

غيبوبة سكر تتسبب في انقلاب سيارة في جزيرة الغزالة بطرابلس
ليبيا
أول تحرك لوزير الداخلية الجديد بعد أداء الحكومة اليمين الدستورية
ليبيا
كوشنر: السعودية وقطر وعمان وموريتانيا على وشك التطبيع مع إسرائيل
دولى
تفاصيل جلسة أداء اليمين الدستورية لحكومة الدبيبة
ليبيا
بعد اليمين الدستورية.. نجلاء المنقوش أول وزيرة خارجية ليبية والرابعة عربيا
ليبيا
حكومة الدبيبة تؤدي اليمين الدستورية.. المهمة الصعبة تبدأ
ليبيا
بعد تشكيل حكومة الدبيبة.. مؤسسة النفط تنهي ترتيبات إيداع إيرادات صادراتها وتفرج ...
ليبيا
«جونسون آند جونسون» تكشف الخلطة الـ«السرية» للقاح «كورونا»
دولى
بداية الربيع في ليبيا وتساوي الليل والنهار السبت المقبل
ليبيا
مجلس الأمن يرحب بمنح الثقة لحكومة الوحدة ويدعو إلى مصالحة شاملة وإخراج المرتزقة
ليبيا
مستشار الأمن القومي الأميركي: سندعم عقد الانتخابات في ليبيا.. وسنعزز مساءلة ...
ليبيا
جريدة «الوسط»: تحديات تنتظر حكومة الدبيبة.. الخدمات و«كورونا» والانتخابات
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كيفية التعرف على كود لون سيارتك