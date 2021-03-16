الجيش الأميركي يبدي قلقه بشأن تايوان

قوات تايوانية تشارك في تدريبات عسكرية. (أرشيفية: رويترز)

يرى الجيش الأميركي أن تايوان هي الهدف التالي لبكين بعدما أعادت إحكام قبضتها على هونغ كونغ، ويخشى أنه سيكون من الصعب الدفاع عن الجزيرة ضد الجيش الصيني الذي يراقب بقلق تحديثه السريع.

وحذّر قائد القوات الأميركية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ الأدميرال فيليب ديفيدسون الأسبوع الماضي خلال جلسة استماع أمام لجنة في مجلس الشيوخ الأميركي من أن الصين التي تعتبر تايوان جزءا من أراضيها، قد تغزو البلاد في غضون ست سنوات، وفق «فرانس برس».

غزو الجيش الصيني

واعتبرت بكين أن الأدميرال الأميركي «بالغ» عمدا في تحذيره من احتمال غزو الجيش الصيني تايوان من أجل تبرير زيادة الإنفاق العسكري الأميركي ووجود الولايات المتحدة في آسيا.

وردا على سؤال الثلاثاء حول هذا الموضوع في طوكيو حيث احتلت مسألة تايوان في مناقشات رؤساء الدبلوماسية والدفاع، أكد رئيس «بنتاغون» لويد أوستن أن «الإكراه الذي تمارسه الصين (تجاه البلدان الأخرى في المنطقة) هو أمر غير مقبول». وتابع: «في ما يتعلق بجدول زمني محدد، لا أستطيع أن أخوض في فرضيات .وظيفتي هي التأكد من أننا مستعدون قدر الإمكان للرد، في أسرع وقت ممكن، على أي تحديات نواجهها نحن أو حلفاؤنا».

وكان الأدميرال ديفيدسون يبرر للكونغرس زيادة الإنفاق العسكري الأميركي في المنطقة لاستعادة ما سماه قدرة «الردع» أمام التوسع الصيني. لكن الجيش الأميركي يبرر تحليله بمجموعة من العوامل العسكرية والرمزية التي تفصح، وفقا له، عن سعي بكين لغزو الجزيرة (واسمها الرسمي «جمهورية الصين») التي لجأ إليها القوميون العام 1949 بعد انتصار الشيوعيين في نهاية الحرب الأهلية الصينية.

فترة الوباء

وتعتبر «جمهورية الصين الشعبية» الجزيرة إقليما متمردا وتطالب بشكل متكرر بإعادته إلى أحضان بكين، وبالقوة إذا لزم الأمر. والولايات المتحدة، حتى وإن لم تعترف بالجزيرة كدولة مستقلة، التزمت رسميا الدفاع عنها. وخلال الفترة الأخيرة، سارع الجيش الصيني وتيرة تحديثه حتى في فترة الوباء، من خلال تركيز جهوده على الأسلحة المناسبة خصوصا لغزو تايوان، وفق ما قال مسؤول عسكري أميركي لمجموعة من الصحفيين شرط عدم كشف هويته.

وأوضح: «في خضم الوباء، طلبت الصين 25 سفينة حربية جديدة ولم تكن زوارق دوريات أو سفن جر... كانت طرادات ومدمرات وفرقاطات وسفنا برمائية وغواصات مزودة صواريخ باليستية».

وتابع أن السفن البرمائية والفرقاطات ستكون مناسبة للاستيلاء على مضيق تايوان الذي يفصل الجزيرة عن البر الرئيسي فيما يمكن استخدام الطرادات والغواصات لإبقاء الولايات المتحدة بعيدة.