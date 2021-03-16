«فرانس برس»: أوروبا تسجل أكثر من 900 ألف وفاة بفيروس «كوفيد-19»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 16 مارس 2021, 12:09 مساء

جرى تسجيل أكثر من 900 ألف وفاة بـ«كوفيد-19» في أوروبا منذ بداية انتشار الوباء في ديسمبر 2019 وفقًا لتعداد أجرته وكالة «فرانس برس» الثلاثاء استنادًا إلى أرقام رسمية.

وبلغت الحصيلة في البلدان والمناطق البالغ عددها 52 في المنطقة التي تشمل روسيا وتركيا، 900.185 وفاة (من 40.083.433 إصابة)، متخطية أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (721.581 وفاة من 22.872.052 إصابة).

 أما الولايات المتحدة الأميركية وكندا فسجلتا (558.110 وفاة من 30.406.496 إصابة) وآسيا (263.250 وفاة من 16.692.971 إصابة). وتتركز أكثر من نصف الوفيات في خمسة بلدان.

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