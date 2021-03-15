غياب مبادرات الحل السياسي عن جلسة مجلس الأمن.. وواشنطن تشكك بجدوى الانتخابات الرئاسية في سورية

قاعة مجلس الأمن الدولي في 20 سبتمبر 2017. (فرانس برس)

غابت مبادرات الحل السياسي للأزمة السورية خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، فيما شككت الولايات المتحدة في جدوى الانتخابات الرئاسية المقبلة التي يعتزم النظام في دمشق إجراءها خلال الأيام المقبلة، داعية المجتمع الدولي إلى عدم الانخداع بها.

وقالت «فرانس برس» إن جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن سورية لم تطرح خلالها أي مبادرة جديدة لإحياء مسار الحل السياسي الذي «يواجه مأزقًا».

ورأت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس-غرينفيلد، أن الانتخابات الرئاسية في سورية «لن تكون لا حرة ولا نزيهة. ولن تُكسب نظام (الرئيس السوري بشار) الأسد أي شرعية» و«لا تستجيب لمعايير القرار 2254 الذي ينص على إجرائها بإشراف الأمم المتحدة أو بموجب دستور جديد».

وتتولى توماس-غرينفيلد الرئاسة الدورية لمجلس الأمن، وقداختارت عقد الجلسة الشهرية بالتزامن مع الذكرى السنوية العاشرة لبدء الحرب في سورية في 15 مارس.

روسيا تطالب بإخراج القوات الأجنبية من سورية

لكن نظيرها الروسي فاسيلي أنبينزيا، رد بالقول إن «قوات أجنبية استغلت الاضطرابات التي وقعت في مارس 2011 في سورية لتأجيج الأوضاع في البلاد. كان هدف (هذه القوات) إطاحة السلطات السورية الشرعية وإعادة تكوين نموذج البلاد على هواها».

وشدد على أن «مجموعات مسلّحة غير شرعية، بعضها دولية، استفادت» من ذلك للتوسّع، مجددًا مطالبة بلاده بخروج كل القوات الأجنبية غير المرحّب بها من قبل دمشق، من سورية.

وأكد وزراء خارجية الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة في بيان مشترك أن دولهم «لن تتخلى عن الشعب السوري» وتدعو إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية التي يعتزم النظام السوري تنظيمها هذا العام، لأنها «لن تكون لا حرة ولا نزيهة، ولن تؤدي إلى أي تطبيع دولي للنظام السوري».

واعتبر البيان أن «أي مسار سياسي يتطلّب مشاركة كل السوريين، ولا سيما الشتات والنازحين لضمان إسماع كل الأصوات». مضيفًا أن «الإفلات من العقاب غير مقبول، سنواصل الإصرار بحزم على إنزال العقاب بمرتكبي أخطر الجرائم».

السوريون يائسون

وقال ممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر فيليب سبويري، الجمعة، إن مسار التسوية السياسية الذي يمهد للسلام في سورية «معطل ووصل إلى طريق مسدود في بلاد تواجه أزمة اقتصادية كبرى»، وقال لـ«فرانس برس» ووسائل إعلام أخرى: «إن السوريين يائسون حقًّا»، مشيرًا إلى أوضاع «بائسة» في مخيمات النازحين حيث «لا مستقبل» للأولاد المحرومين من المدرسة.

وطالب سفير النيجر عبدو أباري، الإنين، أمام مجلس الأمن بـ«الكف عن جعل سورية مختبرًا للفظائع». فيما قالت السفيرة الأميركية «بدلًا عن المماطلة» يتعين على نظام الأسد «إطلاق سراح المعتقلين تعسفيًّا، خصوصًا النساء والأطفال والمسنين».

وأضاف السفير الروسي أن «الشعب بحاجة ماسة لمساعدة دولية جماعية»، في حين أن روسيا قلصت بشكل كبير في يوليو نقاط دخول المساعدات غير الخاضعة لسيطرة النظام السوري. وصرح مجلس الأمن باستخدام نقطة عبور واحدة خارجة عن سيطرة النظام السوري، تقع عند الحدود مع تركيا، التي تنتهي مهلة ترخيصها في يوليو، وألمحت روسيا إلى أنها لن تسمح بتمديده.

بيدرسون يدعو لإيجاد صيغة دولية جديدة لإحياء الحل السياسي في سورية

من جهته دعا موفد الأمم المتّحدة الخاص إلى سورية، غير بيدرسون، إلى إيجاد «صيغة دولية جديدة» لإحياء فرص الحل السياسي للنزاع. متحدثا عن «لاعبين سياسيين أساسيين» يجب أن يشاركوا في هذه الصيغة، لا سيما الولايات المتحدة وروسيا وإيران وتركيا والاتحاد الأوروبي ودول عربية.

وتطالب دول عربية عدة بعودة سورية إلى الجامعة العربية. وتؤيد موسكو هذا الطرح، إلا أن بيدرسون شدد، ردًّا على سؤال في هذا الشأن، على أن القرار الحاسم على هذا الصعيد يعود لجامعة الدول العربية.

وفي بيانهم المشترك، جدد وزراء خارجية الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة «دعمهم الحازم» لبيدرسون، وأكدوا رفضهم «استمرار المأساة لعقد جديد».