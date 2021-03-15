كوشنر: السعودية وقطر وعمان وموريتانيا على وشك التطبيع مع إسرائيل

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 15 مارس 2021, 08:04 مساء
غاريد كوشنر، صهر ومستشار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب. (الإنترنت)

رجح غاريد كوشنر، صهر ومستشار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، انضمام مزيد الدول إلى اتفاقات التطبيع مع إسرائيل قريبًا.

وكتب كوشنر مقالًا في جريدة «وول ستريت جورنال»، قال فيه: «نحن نشهد آخر بقايا ما عرف بالصراع العربي الإسرائيلي، فالعالم العربي لم يعد يقاطع الدولة اليهودية، بل يراهن على أنها ستزدهر»، بحسب وكالة «سبوتنيك» الروسية.

الصراع العربي- الإسرائيلي
وأضاف: «كان أحد أسباب استمرار الصراع العربي- الإسرائيلي لفترة طويلة هو الأسطورة القائلة إنه لا يمكن حله إلا بعد أن تحل إسرائيل والفلسطينيون خلافاتهم. لم يكن هذا صحيحًا أبدًا».

وقال: «هناك أيضًا عديد الدول الأخرى التي على وشك الانضمام إلى اتفاقات أبراهام، بما في ذلك عُمان وقطر وموريتانيا. يجب متابعة هذه العلاقات بقوة، كل صفقة هي ضربة لمن يفضل الفوضى».

 التطبيع السعودي
وأضاف: «الأهم من ذلك، أن التطبيع بين السعودية وإسرائيل يلوح في الأفق. وضعت المملكة إصبع قدم في الماء من خلال منح حقوق التحليق فوق أراضيها لإسرائيل، ومؤخرًا، السماح لفريق سباق إسرائيلي بالمشاركة في رالي داكار».

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وتابع كوشنر بالقول: «بدأ الشعب السعودي يرى أن إسرائيل ليست عدوهم. العلاقات مع إسرائيل تصب في المصلحة الوطنية السعودية ويمكن تحقيقها إذا قادت إدارة بايدن الجهود».

وبموجب اتفاقات أبراهام التي توسطت فيها إدارة ترامب العام الماضي، وافقت 4 دول عربية هي الإمارات والبحرين والسودان والمغرب، على إقامة علاقات مع إسرائيل.

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