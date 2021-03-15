إيران تدرس «كل الخيارات» بعد التخريب الذي تعرضت له سفينتها

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 15 مارس 2021, 03:36 مساء
الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده. (أ ف ب)

أكدت إيران، على لسان الناطق باسم وزارة الخارجية الإثنين، أنها تدرس «كل الخيارات» بعد الهجوم «التخريبي» الذي تعرضت له إحدى سفن الشحن في البحر المتوسط، معتبرة أن المؤشرات تدل على وقوف إسرائيل خلفه.

وكان الإعلام الرسمي نقل، الأسبوع الماضي عن  ناطق باسم الشركة الإيرانية للنقل البحري، قوله إن سفينة الشحن «إيران شهركرد» تعرضت لاعتداء «إرهابي» في 10 مارس، في ما اعتبرته الخارجية الإيرانية السبت «هجومًا تخريبيًّا»، وفق «فرانس برس».

نظام احتلال القدس
وقال الناطق باسم الوزارة، سعيد خطيب زاده في مؤتمر صحفي الإثنين، إنه «نظرًا إلى مكان (وقوع) التخريب، كل الأمور تدفع إلى الاعتقاد بأن نظام احتلال القدس (في إشارة إلى إسرائيل) يقف خلف هذه العملية». وتابع: «التصرف العدائي (للدولة العبرية) يعزز هذه النظرية».

وأكد: «من الطبيعي أن الجمهورية الإسلامية في إيران تدرس كل الخيارات ضد أي جهة يثبت ضلوعها في عملية التخريب هذه». وأتى حادث السفينة الإيرانية بعد نحو أسبوعين من اتّهام إسرائيل الجمهورية الإسلامية بالوقوف وراء هجوم استهدف سفينة مملوكة للدولة العبرية في خليج عمان، وهو ما نفته طهران.

وذكرت جريدة «وول ستريت جورنال» الأميركية، في تقرير الخميس الماضي، نقلًا عن مسؤولين أميركيين وشرق أوسطيين أن إسرائيل استهدفت عشر سفن على الأقل كانت متوجّهة إلى سورية وتنقل بمعظمها نفطًا إيرانيًّا منذ أواخر 2019. 

القائمة السوداء
وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، «لا نعلّق على التقارير التي تنشرها وسائل إعلام أجنبية». يذكر أن واشنطن أدرجت الشركة الإيرانية للنقل البحري على قائمتها السوداء منتصف العام 2020 ردًّا على نقلها معدّات متعلقة ببرنامجي إيران الصاروخي والنووي، بحسب وزارة الخارجية الأميركية.

وأعلن الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، في 2018 انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع دول كبرى، وأعاد فرض العقوبات على الجمهورية الإسلامية.

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