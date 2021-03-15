فرانس برس: مقتل 5 متظاهرين في بورما

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 15 مارس 2021, 02:11 مساء
متظاهر مؤيد للديمقراطية أصابته القوى الأمنية في بورما في ماندلاي، 20 فبراير 2021، (ا ف ب)

قُتل خمسة متظاهرين مؤيدين للديموقراطية الاثنين في بورما على أيدي قوات الأمن غداة يوم من القمع الأكثر دموية منذ انقلاب الأول من فبراير، وفق ما أفاد شهود كانوا في المكان لوكالة «فرانس برس».

وقال أحد السكان من دون الكشف عن اسمه خشية الانتقام، لـ«فرانس برس» إن «رجلين وامرأة قُتلوا وأُصيب 12 شخصاً بجروح في ميينغيان في وسط البلاد». 

وأكد شاهد آخر أنه «على بعد 300 كلم نحو الجنوب، قُتل متظاهران بعد إصابتهما بطلقات في الصدر». 

وقُتل ما لا يقلّ عن 44 متظاهراً الأحد، في أعلى حصيلة قتلى يومية منذ انقلاب الأول من فبراير الماضي.

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