الحبس الاحتياطي لرئيسة بوليفيا السابقة 4 أشهر

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 15 مارس 2021, 08:26 صباحا
الرئيسة الانتقالية السابقة لبوليفيا جانين أنييز خلال اقتيادها من الشرطة، 13 مارس 2021، (ا ف ب)

أعلنت الرئيسة الانتقاليّة السابقة لبوليفيا جانين أنييز، التي اعتُقِلت واتُهمت بالانقلاب على سلفها إيفو موراليس، أنّ القضاء أمر بوضعها رهن الحبس الاحتياطي لمدّة أربعة أشهر.

وبعد استماعها إلى قرار القاضية ريجينا سانتا كروز خلال جلسة افتراضيّة، كتبت أنييز على «تويتر»: «يضعونني قيد الاعتقال أربعة أشهر على ذمة محاكمة بتهمة انقلاب لم يحدث قط»، حسب وكالة «فرانس برس».

وطلبت النيابة البوليفية، أمس الأحد، السجن ستة أشهر لـ«أنييز» ووزيرين من حكومتها بعدما أوقِفوا السبت في إطار التحقيق في انقلاب مفترض على موراليس العام 2019، بحسب ما جاء في قرار اتهامي اطلعت عليه الوكالة الفرنسية.

ووقع ثلاثة مدّعين هذا القرار الاتهامي طالبين تطبيق «تدابير احترازية تشمل الحبس الاحتياطي (...) لمدة ستة أشهر» في سجون لاباز، بحسب ما جاء في هذا المستند.

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