وزير الخارجية المصري تعقيباً على التقارب مع تركيا: «الأقوال وحدها لا تكفي»

وزير الخارجية المصري سامح شكري، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري الأحد استعادة الاتصالات الدبلوماسية مع تركيا، مؤكداً أن «الأقوال وحدها لا تكفي» لاستعادة كامل الروابط بين البلدين.

وقال الوزير الذي أوردت كلامه جريدة «أخبار اليوم» الرسمية: «لو وجدنا أن هناك تغيراً في السياسة والمنهج والأهداف التركية لتتوافق مع السياسات المصرية ومع ما يعيد العلاقات الطبيعية لمصلحة المنطقة، من الممكن أن تكون هذه أرضية لاستعادة الأوضاع الطبيعية». وأضاف خلال اجتماع لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، أن «الأقوال وحدها لا تكفي لا بدّ أن تكون الأقوال مقرونة بأفعال»، بحسب «فرانس برس».

استئناف «الاتصالات الدبلوماسية»

وتأتي تصريحات شكري بعدما أعلنت أنقرة الجمعة استئناف «الاتصالات الدبلوماسية» مع القاهرة للمرة الأولى منذ قطع علاقاتهما في 2013، ما يضع حداً لأزمة استمرت عقداً من الزمن.

ومنذ أسابيع، تصدر أنقرة تصريحات تهدئة بهدف إصلاح علاقاتها مع القاهرة التي تدهورت كثيراً عقب الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مصري منتخب ديمقراطياً الذي كان ينتمي لجماعة الإخوان المدعومة من تركيا.

كسر العزلة الدبلوماسية

وتندرج هذه الجهود في إطار مساعي أنقرة لكسر عزلتها الدبلوماسية في شرق المتوسط بعدما شعرت بأنها مستبعدة عن الاتفاقات بين دول الجوار بشأن اكتشافات الغاز الطبيعي الكبرى في السنوات الماضية.

لكن المصالحة بين الدولتين لا تبدو سهلة بعد التصريحات الحادة التي صدرت في السنوات الماضية. وقال شكري الأحد إن «الوضع السياسي والمواقف لبعض الساسة الأتراك كانت سلبية ولكنها لا تؤثر على العلاقات بين الشعبين».

على خطّ موازٍ، شهدت العلاقات بين مصر وقطر، أخيراً تهدئة مع استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.