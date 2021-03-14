وزير الخارجية المصري تعقيباً على التقارب مع تركيا: «الأقوال وحدها لا تكفي»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 14 مارس 2021, 10:17 مساء
وزير الخارجية المصري سامح شكري، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري الأحد استعادة الاتصالات الدبلوماسية مع تركيا، مؤكداً أن «الأقوال وحدها لا تكفي» لاستعادة كامل الروابط بين البلدين.

وقال الوزير الذي أوردت كلامه جريدة «أخبار اليوم» الرسمية: «لو وجدنا أن هناك تغيراً في السياسة والمنهج والأهداف التركية لتتوافق مع السياسات المصرية ومع ما يعيد العلاقات الطبيعية لمصلحة المنطقة، من الممكن أن تكون هذه أرضية لاستعادة الأوضاع الطبيعية». وأضاف خلال اجتماع لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، أن «الأقوال وحدها لا تكفي لا بدّ أن تكون الأقوال مقرونة بأفعال»، بحسب «فرانس برس».

استئناف «الاتصالات الدبلوماسية»
وتأتي تصريحات شكري بعدما أعلنت أنقرة الجمعة استئناف «الاتصالات الدبلوماسية» مع القاهرة للمرة الأولى منذ قطع علاقاتهما في 2013، ما يضع حداً لأزمة استمرت عقداً من الزمن.

ومنذ أسابيع، تصدر أنقرة تصريحات تهدئة بهدف إصلاح علاقاتها مع القاهرة التي تدهورت كثيراً عقب الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مصري منتخب ديمقراطياً الذي كان ينتمي لجماعة الإخوان المدعومة من تركيا.

كسر العزلة الدبلوماسية
وتندرج هذه الجهود في إطار مساعي أنقرة لكسر عزلتها الدبلوماسية في شرق المتوسط بعدما شعرت بأنها مستبعدة عن الاتفاقات بين دول الجوار بشأن اكتشافات الغاز الطبيعي الكبرى في السنوات الماضية.

لكن المصالحة بين الدولتين لا تبدو سهلة بعد التصريحات الحادة التي صدرت في السنوات الماضية. وقال شكري الأحد إن «الوضع السياسي والمواقف  لبعض الساسة الأتراك كانت سلبية ولكنها لا تؤثر على العلاقات بين الشعبين».

على خطّ موازٍ، شهدت العلاقات بين مصر وقطر، أخيراً تهدئة مع استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قائمة المنتخب الوطني لمباراتي تونس وتنزانيا في التصفيات الأفريقية
رياضة محلية
رئيسة وزراء نيوزيلندا تؤكد أن من واجب بلادها «حماية مسلميها»
دولى
ليلة في خدمة برشلونة وريال مدريد بـ«الليغا»
رياضة عالمية
إدارة القضايا تعلن تجنيب الدولة الليبية خسائر تقدر بـ1.3 مليون جنيه مصري
ليبيا
السلطات الصحية في إيرلندا تعلق استخدام لقاح «استرازينيكا»
دولى
واشنطن تدعو إلى إنهاء «الاضطهاد» في روسيا بعد توقيف عشرات المعارضين
دولى
لاعب ميلان يطلب العفو من مدرب فرنسا وينتظر مكالمته
رياضة عالمية
بيتكوين تتجاوز لأول مرة عتبة 60 ألف دولار
اقتصاد
«فرانس برس»: تظاهرات للحراك في الجزائر غداة إعلان موعد الانتخابات
عربى
«جونسون آند جونسون» تكشف الخلطة الـ«السرية» للقاح «كورونا»
دولى
«دبلوماسية اللقاحات» .. تحالف في مواجهة الصين
دولى
بداية الربيع في ليبيا وتساوي الليل والنهار السبت المقبل
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

شاب يموت 10 مرات في ليلة