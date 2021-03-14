الرئيس التونسي: لو كان نظام الحكم رئاسيا لما آلت الأوضاع إلى هذا الخراب

الرئيس التونسي قيس سعيد (أرشيفية: الإنترنت)

جدد الرئيس التونسي قيس سعيد، الأحد، خلال كلمة ألقاها بمقر ولاية قابس، اتهامه لأطراف لم يسمها تعمل على عرقلة جهوده من أجل حل مشاكل البلاد.

وقال سعيد، خلال معاينة الحريق الذي نشب أمس السبت بالمنطقة الصناعية بالجهة، «إن استعمال عبارة» (الأزمة) على جميع الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية متعمد»، كما اعتبر خطاب الأزمة هو «عندهم» وسيلة من وسائل الحكم، وفقًا لما نقله موقع قناة «التاسعة» التونسية، وبحسب «سبوتنيك الروسية».

النظام الرئاسي

وأضاف سعيد: «لو كان نظام الحكم في تونس رئاسيًّا، لما آلت الأوضاع إلى هذا المستوى من الخراب والدمار». كما انتقد سعيد «خطاب البعض وحديثهم عن الفقر وتبرير ما لا يبرر، الذين يدفعون أموالًا للأبواق المسعورة والخونة والعملاء، ولكنهم لا يجدون أموالًا للضعفاء والمستضعفين».

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واندلع صباح أمس السبت، حريق ضخم في مصنع الزفت في المنطقة الصناعية في قابس تسبب في انفجار حاوية لصنع مادة الإسفلت، مخلفًا 6 وفيات.

وتعيش تونس أزمة سياسية على وقع خلاف دائر بين قيس سعيد رئيس الجمهورية، وهشام المشيشي رئيس الحكومة المدعوم من رئيس البرلمان وحركة النهضة، بسبب التعديل الوزاري، وما قيل إنه صراع على نفوذ داخل السلطة التونسية.