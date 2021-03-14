الرئيس التونسي: لو كان نظام الحكم رئاسيا لما آلت الأوضاع إلى هذا الخراب

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 14 مارس 2021, 07:04 مساء
الرئيس التونسي قيس سعيد (أرشيفية: الإنترنت)

جدد الرئيس التونسي قيس سعيد، الأحد، خلال كلمة ألقاها بمقر ولاية قابس، اتهامه لأطراف لم يسمها تعمل على عرقلة جهوده من أجل حل مشاكل البلاد.

وقال سعيد، خلال معاينة الحريق الذي نشب أمس السبت بالمنطقة الصناعية بالجهة، «إن استعمال عبارة» (الأزمة) على جميع الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية متعمد»، كما اعتبر خطاب الأزمة هو «عندهم» وسيلة من وسائل الحكم، وفقًا لما نقله موقع قناة «التاسعة» التونسية، وبحسب «سبوتنيك الروسية».

النظام الرئاسي
وأضاف سعيد: «لو كان نظام الحكم في تونس رئاسيًّا، لما آلت الأوضاع إلى هذا المستوى من الخراب والدمار». كما انتقد سعيد «خطاب البعض وحديثهم عن الفقر وتبرير ما لا يبرر، الذين يدفعون أموالًا للأبواق المسعورة والخونة والعملاء، ولكنهم لا يجدون أموالًا للضعفاء والمستضعفين».

-  بعد تهديده برفض التعديل الوزاري.. الرئيس التونسي يبدي أسفه لعدم استشارته

واندلع صباح أمس السبت، حريق ضخم في مصنع الزفت في المنطقة الصناعية في قابس تسبب في انفجار حاوية لصنع مادة الإسفلت، مخلفًا 6 وفيات.

وتعيش تونس أزمة سياسية على وقع خلاف دائر بين قيس سعيد رئيس الجمهورية، وهشام المشيشي رئيس الحكومة المدعوم من رئيس البرلمان وحركة النهضة، بسبب التعديل الوزاري، وما قيل إنه صراع على نفوذ داخل السلطة التونسية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قائمة المنتخب الوطني لمباراتي تونس وتنزانيا في التصفيات الأفريقية
رياضة محلية
رئيسة وزراء نيوزيلندا تؤكد أن من واجب بلادها «حماية مسلميها»
دولى
ليلة في خدمة برشلونة وريال مدريد بـ«الليغا»
رياضة عالمية
إدارة القضايا تعلن تجنيب الدولة الليبية خسائر تقدر بـ1.3 مليون جنيه مصري
ليبيا
السلطات الصحية في إيرلندا تعلق استخدام لقاح «استرازينيكا»
دولى
واشنطن تدعو إلى إنهاء «الاضطهاد» في روسيا بعد توقيف عشرات المعارضين
دولى
لاعب ميلان يطلب العفو من مدرب فرنسا وينتظر مكالمته
رياضة عالمية
بيتكوين تتجاوز لأول مرة عتبة 60 ألف دولار
اقتصاد
«فرانس برس»: تظاهرات للحراك في الجزائر غداة إعلان موعد الانتخابات
عربى
«جونسون آند جونسون» تكشف الخلطة الـ«السرية» للقاح «كورونا»
دولى
«دبلوماسية اللقاحات» .. تحالف في مواجهة الصين
دولى
بداية الربيع في ليبيا وتساوي الليل والنهار السبت المقبل
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

شاب يموت 10 مرات في ليلة