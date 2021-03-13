نواب ديمقراطيون يطالبون باستقالة حاكم نيويورك

حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو. 8 مارس 2021.(أ ف ب)

طالب عدد من النواب الديمقراطيين بـ«استقالة» حاكم ولاية نيويورك من الحزب الديمقراطي، أندرو كومو، على خلفية اتهامه بالتحرّش، مشيرين إلى أنه على «التحقيقات أن تأخذ مجراها، على كومو مغادرة منصبه»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقال النائب الديمقراطي رئيس لجنة الشؤون القضائية في مجلس النواب جيري نادلر في بيان إن «الاتهامات المتكررة بحق الحاكم وطريقة رده عليها، جعلا من استمراره في الحكم أمرا مستحيلا في هذه المرحلة»، مضيفًا أن «الحاكم كومو خسر ثقة أهالي نيويورك. على الحاكم كومو أن يستقيل».

كما جاء في بيان مشترك عن النائبة أوكاسيو كورتيز والنائب جمال بومان وكلاهما من الحزب الديمقراطي، أن «تقرير جريدة (تايمز يونيون) الأخير أمر مقلق ويثير مخاوف بشأن سلامة موظفي الإدارة حاليا».

ويبدو الاتهام الأخير الذي أوردته جريدة «تايمز يونيون» التي تصدر في عاصمة الولاية ألباني الأربعاء، أكثر خطورة من التهم السابقة، ويشير إلى أن كومو «وضع يده تحت قميص إحدى الموظفات لديه ولمسها بقوة أواخر 2020 في مقر إقامته الخاص».

كما تحدّث النائبان، وكلاهما عن نيويورك، عن إخفاء كومو المحتمل بيانات بشأن الوفيات في دور الرعاية جرّاء «كوفيد-19»، وكتبا: «نصدّق هؤلاء النساء ونصدّق 55 عضوا من مجلس ولاية نيويورك التشريعي بمن فيهم زعيم الغالبية في مجلس شيوخ الولاية، الذين خلصوا إلى أن الحاكم كومو لم يعد قادرا على القيادة بشكل فاعل في وجه هذا الكم الكبير من التحديات».

بالمقابل تمسّك حاكم نيويورك أندرو كومو بموقفه الرافض للاستقالة في ظل اتهامات بالتحرّش الجنسي ودعوات شخصيات ديمقراطية بارزة له إلى مغادرة منصبه، وقال الحاكم البالغ 63 عاما: «لن أستقيل، لم أفعل ما تم زعمه»، كما دعا إلى «الانتظار لانكشاف الحقائق» في إطار تحقيق جديد بشأن الاتهامات.

ورفض كومو أول مرة الأسبوع الماضي مغادرة منصبه، لكن الأزمة تفاقمت مذاك، وأعطي الضوء الأخضر هذا الأسبوع لفتح تحقيق رسمي في الاتهامات الصادرة عن ست نساء كشفن أن كومو تحرّش بهن جنسيا أو لمسهن بطريقة غير مناسبة.