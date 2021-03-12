أكثر من 90 ألف وفاة بـ«كورونا» في فرنسا منذ بدء تفشي الجائحة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 12 مارس 2021, 10:44 مساء
باحثان فرنسيان من مركز فرانسفيل للبحوث الطبية، 25 نوفمبر 2020 (أ ف ب)

أسفرت جائحة فيروس كورونا المستجد عن وفاة أكثر من 90 ألف شخص في فرنسا منذ بدء تفشيه قبل عام.

وأظهرت إحصائية وكالة الصحة العامة الفرنسية، وفاة 90 ألفا و146 شخصا بسبب الجائحة في المستشفيات ودور رعاية المسنين منذ بدء الأزمة، حسب وكالة «فرانس برس».

ومع إدخال 306 مصابين إلى المستشفى خلال آخر 24 ساعة، بات عدد مرضى الفيروس في العناية المركزة أو قسم الإنعاش 4033 شخصا، في حين لم يتم تخطي عتبة الأربعة آلاف منذ نهاية نوفمبر الماضي.

لكن هذه الأرقام تبقى دون الأعداد العالية التي سجلت في ذروة الموجة الأولى، وهي سبعة آلاف في الربيع، والثانية، بواقع 4900 حالة في الخريف.

وسجل 25 ألفا و229 إصابة جديدة، مقابل 27 ألفا و166 حالة قبل يوم، ونسبة الإصابات المثبتة كانت 7,3% وهو مستوى مستقر منذ الاحد الماضي.

أما بالنسبة إلى التطعيم، فقد تلقى أربعة ملايين و819 ألفا و924 شخصا الجرعة الأولى من اللقاح على الأقل، منذ بدء الحملة نهاية يناير في حين تلقى مليونان و219 ألفا و277 شخصا الجرعتين.

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