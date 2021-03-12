مساع أوروبية لـ«تحسين التعاون» مع الدول التي يتحدر منها المهاجرون

مهاجرون يجلسون بمركز إيواء في تاجوراء شرق العاصمة طرابلس في 29 نوفمبر 2019. (فرانس برس)

يسعى الاتحاد الأوروبي إلى «تحسين التعاون» مع الدول التي يتحدر منها المهاجرون غير الشرعيين بهدف استعادة رعاياها الذين هم في وضع غير قانوني، من خلال تكييف إصدار التأشيرات في الاتحاد الأوروبي وفقا لذلك، بحسب مقترح عرض في بروكسل اليوم الجمعة على الدول الأعضاء في الاتحاد لتحديد قائمة بالدول المعنية.

وقالت «فرانس برس» إنه لم يسمح لثلث عدد المهاجرين الـ500 ألف البقاء في الاتحاد الأوروبي في 2019 وأبعدوا أو عادوا طوعا إلى بلدانهم.

وأعلنت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، إيلفا يوهانسون لوسائل إعلام منها «فرانس برس» قبل اجتماع عبر دائرة الفيديو المغلقة مع وزراء الداخلية الأوروبيين «علينا فعلا أن نسرع».

وقدمت المفوضية الأوروبية إلى الدول الأعضاء تقريرا أوليا يقيم التعاون بين دول الاتحاد و39 بلدا يتحدر منها المهاجرون. واقترحت يوهانسون اليوم أن يوضع بالتشاور مع الدول الـ27 قائمة للدول التي يعتبر تحسين التعاون معها «أولوية».

وذكرت المفوضية في فبراير أنه بالنسبة إلى ثلث المهاجرين مستوى التعاون يستلزم تحسنا. ووفقا لمستوى تعاون البلد في مكافحة الهجرة غير المشروعة إلى أوروبا، قد يتخذ الاتحاد الأوروبي تدابير لفرض قيود أو على العكس تسهيل منح التأشيرات استنادا إلى قاعدة جديدة تم تبنيها في 2019.

وأشارت «فرانس برلس» إلى أن المفوضية الأوروبية ستكلف في ختام مفاوضات مع الدول المعنية تقديم مقترحات للمجلس الذي يمثل الدول الـ27 خلال الصيف. وسيعرض هذا الملف أيضا على جدول أعمال اجتماع عبر دائرة الفيديو يعقد الإثنين بين وزراء الداخلية والخارجية الأوروبيين.

والتعاون مع الدول التي يتحدر منها المهاجرون غير الشرعيين الذي ينص عليه «الميثاق الجديد حول الهجرة واللجوء» وقدمته المفوضية الأوروبية في سبتمبر لإصلاح النظام الحالي، يمر أيضا بالمساعدة التنموية والاستثمارات والتجارة وتنظيم أفضل لسبل الهجرة الشرعية.

وفي الميثاق النقطة التي تثير أكبر انقسامات بين الدول الـ27 هي التضامن بين الدول الأعضاء حول استقبال طالبي اللجوء. وأقرت المفوضية الأوروبية بأنه «من الصعب جدا» متى سيحرز تقدم في هذا الخصوص طالما تفرض الجائحة اجتماعات افتراضية لا تسمح بالتوصل إلى تسويات.

وأعربت عن أملها في تعزيز المكتب الأوروبي لدعم اللجوء في الأشهر المقبلة، المسؤول عن تسجيل 40% من طلبات اللجوء في أربع دول أعضاء (قبرص واليونان وإيطاليا ومالطا).