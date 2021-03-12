مسلحون يخطفون 30 طالبا من كلية في شمال غرب نيجيريا

جنود أمام الطالبات اللواتي خطفن من مدرستهن في غوساو شمال نيجيريا. 2 مارس 2021. (فرانس برس)

خطف مسلحون 30 طالبا على الأقل من الكلية الفيدرالية شمال غرب نيجيريا بعدما هاجموا مقرها، في آخر حلقة ضمن سلسلة عمليات خطف مشابهة، وفق ما نقلته «فرانس برس» عن مسؤولين حكوميين وأقارب بعض الطلبة.

وأوضحت المصادر أن المجموعة الخاطفة اقتحمت «الكلية الفدرالية لاستخدام الآلات في علم الغابات» في ماندو بولاية كادونا قرابة الساعة 21.30 (20.30 ت غ) الخميس، حيث أطلقت النار بشكل عشوائي قبل خطف الطلبة.

ويعتقد أن نحو 300 طالب وطالبة، تبلغ أعمار معظمهم 17 عاما فما فوق، كانوا في الكلية وقت الهجوم، بحسب «فرانس برس» التي نقلت عن مفوّض ولاية كادونا للأمن الداخلي سامويل أروان إفادته بأن 30 طالبا فقد أثرهم بينما تمّكن الجيش من إنقاذ 180 شخصا بعد اشتباك مسلّح مع العصابة.

إنقاذ 180 مواطنا أصيب بعضهم بجروح

وأكد أروان في بيان أن «القوات أنقذت بنجاح 180 مواطنا: 42 طالبة وثمانية موظفين و130 طالبا»، لكنه أكد أن «هناك نحو 30 طالبا وطالبة لا يزالون مفقودين»، مشيرا إلى أن بعض الطلبة الذين تم إنقاذهم أصيبوا بجروح خلال العملية ويخضعون للعلاج في مستشفى عسكري.

وقالت «فرانس برس» إن قوات الشرطة والجيش انتشرت لحراسة الكلية الواقعة على أطراف مدينة كادونا بعد ظهر الجمعة، بينما انتظرت العائلات بقلق الحصول على أي أنباء عن أبنائها. وحلّقت طائرة عسكرية فوق المكان.

اكتشاف عملية الخطف أثناء عد الحضور في الكلية

وأكد مسؤولون حكوميون أنه «تم اكتشاف أن الطلبة فقدوا بعد عملية عد الحضور في الكلية»، فيما أشار أفراد عائلاتهم إلى أنهم خطفوا على أيدي المسلّحين.

وقالت هيلين صنداي للصحفيين بينما أجهشت بالبكاء: «تأكدنا من زملائها أن ابنتنا سيرا لدى الخاطفين... أناشد الحكومة للمساعدة في إنقاذ أطفالنا».

وكثّفت عصابات مسلحة في شمال غرب ووسط نيجيريا هجماتها في السنوات الأخيرة، إذ نفّذت عمليات خطف مقابل فديات كما قامت بعمليات اغتصاب ونهب.

ويبدو أن العصابات بدأت أخيرا التركيز على المدارس، حيث يتم خطف تلاميذ مقابل فديات. ويعد اعتداء الخميس الرابع على الأقل من نوعه منذ ديسمبر، بحسب «فرانس برس».

العصابات تركز على المدارس

وأفاد سكان قرب كلية كادونا عن سماعهم أصوات إطلاق نار متكررة في المنطقة ليل الخميس. وقال أحد السكان ويدعى مصطفى عليو: «سمعنا أصوات إطلاق نار لكننا تجاهلناها لاعتقادنا بأنها تدريبات على الرماية في أكاديمية الدفاع النيجيرية الواقعة على مقربة من كلية علم الغابات». وأضاف: «لم نكتشف أن مسلّحين خطفوا طلابا من الكلية إلا لدى خروجنا إلى المسجد لأداء صلاة الفجر».

وكثيرا ما تتعرض المنطقة لعمليات سطو مسلح، خصوصا على الطريق السريع الرابط بين المدينة والمطار. وتنفّذ العصابات عملياتها بدرجة كبيرة لدوافع مالية ولا تعرف عنها أي ميول فكرية محددة. ويتم عادة إطلاق الضحايا بعد وقت قصير من إجراء مفاوضات رغم أن المسؤولين ينفون على الدوام دفع أي فديات، بحسب «فرانس برس».