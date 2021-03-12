المفوضية الأوروبية تعتزم مقاضاة بريطانيا لانتهاكها اتفاقية «بريكست»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 12 مارس 2021, 08:37 مساء
علم بريطانيا وعلم الاتحاد الأوروبي في وسط لندن. (أرشيفية: أ ف ب)

تعتزم المفوضية الأوروبية مقاضاة بريطانيا لانتهاكها اتفاقية «بريكست» عبر تأخير تدابير جمركية حساسة في أيرلندا الشمالية، على ما أفادت مصادر أوروبية «فرانس برس» اليوم الجمعة.

وقالت المصادر إن المفوضية الأوروبية ستطلق إجراءين ضد بريطانيا، بعد شعورها بالغضب حيال إعلان لندن عن تأجيل من طرف واحد مدته ستة أشهر حتى الأول من أكتوبر المقبل عمليات التفتيش على البضائع الواصلة إلى أيرلندا الشمالية من البر البريطاني الرئيسي.

وحسب «فرانس برس» فقد حصلت المفوضية الأوروبية الأسبوع الجاري على دعم للخطوة من قبل الدول الأعضاء التي أُبلغت أنه من الممكن أن يتم إطلاق إجراءات «الأسبوع المقبل على أقرب تقدير».

وندد الاتحاد الأوروبي بما اعتبره «خرقًا» لاتفاق «بريكست»، وتعهّد بالرد سريعا على الخطوة التي اتّخذت بريطانيا قرارا بشأنها بعد شهرين فقط على مغادرة المملكة المتحدة السوق الأوروبية المشتركة رسميا.

وأوضحت المصادر الأوروبية أن الخطوة الأولى ستتمثل بإرسال المفوضية «رسالة لفت نظر رسمية» إلى لندن لانتهاكها بنود اتفاق 2019 للانفصال التي تتناول مسألة أيرلندا.

وأشارت «فرانس برس» إلى أن البنود مصممة للمحافظة على السلم في جزيرة أيرلندا عبر تجنّب قيام حدود مجددا بين أيرلندا الشمالية التابعة للمملكة المتحدة وجمهورية أيرلندا، البلد العضو في الاتحاد الأوروبي.

وأضافت أن الرسالة تعد الخطوة الأولى في إطار «إجراء متعلق بتجاوزات» قد ينتهي به الأمر، بعد عملية طويلة، أمام محكمة العدل الأوروبية التي قد تفرض بدورها غرامات.

كما يتوقع أن تبدأ المفوضية تفعيل آلية تسوية النزاعات المشمولة في ذات الاتفاق، على أساس أن المملكة المتحدة لم تحترم التزاماتها في تطبيق المعاهدة، وفق المصادر ذاتها.

وتأتي المعركة القضائية قبل مصادقة البرلمان الأوروبي رسميا على الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة الذي تم التوصل إليه في ديسمبر بعد مفاوضات شاقة، بحسب «فرانس برس».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الاتحاد الأوروبي يحث على ضمان نقل السلطة في ليبيا بشكل سلس إلى حكومة الوحدة ...
ليبيا
الدبيبة «مستاء» من إدارة أزمة الوباء.. ويؤكد: مكافحة الفساد ستبدأ من «كورونا»
ليبيا
الأهلي طرابلس والهلال يحصلان على العلامة الكاملة في الدوري
رياضة محلية
العدد 277 من جريدة «الوسط»: بدء العد التنازلي للانتخابات الليبية.. و700 ألف شخص ...
ليبيا
من السباقات إلى موائد الطعام.. سر شغف العرب بتربية الحمام
منوعات
دراسة: «فايزر» فعال بنسبة 97% ضد حالات «كورونا» التي تظهر عليها أعراض
دولى
الأمير وليام يرد على شقيقه هاري: لسنا عائلة عنصرية بتاتا
دولى
«فرانس برس» توثق حكايات أطفال سوريين لاجئين في تركيا يحلمون ببلد لا يعرفونه
عربى
«كلوب هاوس» في السعودية.. انتشار واسع وسط مخاوف من الرقابة
عربى
في ذكرى اندلاع الحرب.. غوتيريس: 60% من السوريين معرضون لخطر الجوع خلال 2021
عربى
بعد عام على انهيار أسواق المال العالمية في 2020: هل الأزمة المالية الفعلية ...
اقتصاد
الثني: مستعدون لتسليم المهام لحكومة الوحدة الوطنية متى شكلت اللجان المختصة
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هذا هو المفتاح لحياة أطول