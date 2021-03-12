منظمة الصحة توافق على لقاح جديد مضاد لـ«كورونا»

ممرضة تلقح طالبة في قطاع الصحة في جامعة في بريست بغرب فرنسا، 12 مارس 2021، (ا ف ب)

أعطت منظمة الصحة العالمية موافقتها للقاح شركة «جونسون آند جونسون» الأميركية العملاقة ضد فيروس «كورونا المستجد» الذي يعطى في جرعة واحدة.

وقال مدير عام المنظمة تيدروس غيبرييسوس: «كل أداة جديدة آمنة وفعالة خطوة إضافية للسيطرة على الجائحة»، حسب بيان نقلته وكالة «فرانس برس»، اليوم الجمعة.

وفي سياق متصل، أعلنت المنظمة عدم وجود سبب للتوقف عن استخدام لقاح شركة «أسترازينيكا» بعدما علقت العديد من الدول عمليات نشره، وسط مخاوف من تسببه بتجلط في الدم، وفيما أضاف الأوروبي فرط الحساسية إلى الآثار الجانبية المحتملة.

وشددت المنظمة التي قالت إن لجنتها الاستشارية الخاصة باللقاحات تحقق في سلامة البيانات الواردة، على عدم التوصل إلى رابط سببي بين اللقاح وتجلط الدم.

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وقالت الناطقة باسمها مارغريت هاريس للصحفيين في جنيف: «أسترازينيكا لقاح ممتاز، مثل سائر اللقاحات المستخدمة».

وأضافت: «نعم، يجب أن نستمر في استخدام لقاح أسترازينيكا»، مشددة على أن أي مخاوف مرتبطة بالسلامة يتعين التحقيق فيها.