«أسترازينيكا» تدافع عن لقاحها المضاد لـ«كورونا» وتؤكد أنه «آمن»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 12 مارس 2021, 06:23 مساء
لقاح شركة الأدوية البريطانية السويدية أسترازينيكا. (الإنترنت)

دافعت شركة تصنيع الأدوية «أسترازينيكا» ومقرها المملكة المتحدة، اليوم الجمعة، عن لقاحها المضاد لفيروس «كورونا المستجد» مؤكدة أنه «آمن»، وذلك بعدما علق عدد من الدول استخدامه وسط مخاوف من احتمال تسببه بتجلط في الدم.

ونقلت «فرانس برس» عن ناطق باسم الشركة قوله: «بنتيجة تحليل بيانات السلامة الخاصة بنا لأكثر من عشرة ملايين سجل، لم يظهر أي دليل على زيادة خطر الإصابة بالانسداد الرئوي أو تجلط الأوردة العميقة في أي فئة عمرية محددة أو جنس أو مجموعة (لقاحات) ولا في أي بلد معين».

وأضاف: «في الحقيقة فإن العدد المسجل لتلك الأنواع من الحوادث، منخفض بشكل كبير لدى الأشخاص الذين تلقوا اللقاح مقارنة بما هو متوقع بين السكان عموما».

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