رئيس الحكومة الإيطالية يحذر من «موجة جديدة» لفيروس «كورونا»

رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي إلى جانب الرئيس سرجيو ماتاريلا (يسار) في روما، 13 فبراير 2021. (أ ف ب)

حذر رئيس الحكومة الإيطالية، ماريو دراغي، من أن بلاده تواجه «موجة جديدة» من الإصابات بفيروس «كورونا المستجد»، مشيرًا إلى أن حكومته تستعد لتشديد القيود للحد من الجائحة في معظم أجزاء البلاد، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقال دراغي خلال زيارة لمركز تلقيح جديد في مطار فيوميتشينو بروما: «بعد أكثر من عام على بدء العمل بإجراءات الطوارئ الصحية، نواجه للأسف موجة جديدة من الإصابات».

تجاوزت إيطاليا، الإثنين، عتبة مئة ألف وفاة جراء فيروس «كورونا» مع 100103 وفيات، إثر تسجيلها 318 وفاة خلال 24 ساعة، بعد عام من ظهور المرض في شبه الجزيرة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة.

والمناطق الأكثر تضررًا هي لومبارديا (شمال) الرئة الاقتصادية للبلاد، مع قرابة 30 ألف وفاة، تليها إميليا-رومانيا (شمال، قرابة 11 ألف وفاة) ثم بييمونتي (شمال غرب) وفينيتو (شمال شرق) بتسجيل كل منهما قرابة عشرة آلاف وفاة.