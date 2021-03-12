«ريدريس»: الصحفية نازنين زاغري تعرضت للتعذيب في إيران

ريتشارد راتكليف يجلس بجانب صورة زوجته الصحفية نازنين الموقوفة في إيران. (أرشيفية: الإنترنت)

قالت منظمة غير حكومية الجمعة إن فحصًا طبيا أجري للإيرانية البريطانية نازنين زاغري راتكليف أظهر تعرضها إلى «سوء معاملة» خلال حرمانها من حريتها في إيران، ويجب بالتالي أن تعتبرها بريطانيا «ضحيّة تعذيب».

ودينت راتكليف عام 2016 بتهمة «التآمر لإطاحة النظام في الجمهورية الإسلامية» والتي تنفيها، وأزيل عنها سوار الرقابة الإلكتروني مع انتهاء عقوبتها في 7 مارس الجاري، بعد أن وضعته طوال عام إثر الإفراج عنها على خلفية جائحة «كوفيد-19».

ودعيت للمثول مجددا أمام محكمة إيرانية الأحد، ما قلّص آمال زوجها وابنتها غابرييلا بعودتها سريعا إلى لندن حيث يقيمان، ووفق التقرير الطبي الذي أجري بتكليف من منظمة «ريدريس» وسلم إلى وزير الخارجية البريطاني، تعاني راتكليف (42 عاما) من اضطراب ما بعد الصدمة «حاد ومزمن»، ومن اكتئاب شديد واضطراب الوسواس القهري.

ويعود ذلك إلى «سوء معاملتها» في السجن حيث قضت أكثر من ثمانية أشهر في الحبس الانفرادي، ثم في الإقامة الجبرية، إضافة إلى «الغموض القضائي المستمر» حول قضيتها وفصلها عن عائلتها.

كما صارت نازنين زاغري راتكليف تعاني مشاكل جسدية خلال سجنها بينها ظهور كتل في الصدر وآلام «لم تشخّص وتعالج بشكل مناسب»، وفق الوثيقة التي وضعها «المجلس الدولي لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب» إثر فحص طبي عبر الانترنت نهاية أكتوبر الماضي وأرسلت خلاصاتها إلى فرانس برس.

ويشير التقرير إلى الضرورة «العاجلة» لتلقي السجينة السابقة علاجا طبيا ونفسيا في بريطانيا، في «بيئة لا تمثل تهديدا لها»، منظمة «ريدريس» التي ترافق العائلة منذ بداية القضيّة، حضّت الحكومة البريطانية في بيان أن «تعلن نازنين زاغري راتكليف ضحية تعذيب».

وقالت وزارة الخارجية البريطانية لـ«فرانس برس» إن «إيران تواصل إخضاع المرأة الأربعينية إلى محنة قاسية لا تطاق، مؤكدة مواصلة بذل قصارى جهدها لتمكينها من العودة بشكل دائم إلى عائلتها».

وطلب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من الرئيس الإيراني حسن روحاني في اتصال هاتفي الأربعاء الماضي «الإفراج الفوري» عن جميع المحتجزين مزدوجي الجنسية، وعودة راتكليف التي تعمل في مؤسسة «توماس رويتز».