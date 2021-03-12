منظمة الصحة توصي بمواصلة استخدام لقاح «أسترازينيكا»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 12 مارس 2021, 02:14 مساء
شعار منظمة الصحة العالمية. (الإنترنت)

أكدت منظمة الصحة العالمية الجمعة أنه لا يوجد سبب للتوقف عن استخدام لقاح شركة «أسترازينيكا» ضد «كوفيد-19»، بعدما أوقفت عدة دول التطعيم خوفًا من التسبب بتجلط في الدم، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وأعلنت منظمة الصحة أن لجنتها الاستشارية للقاحات تدرس حاليًا بيانات السلامة وشددت على عدم وجود علاقة سببية بين أخذ اللقاح والإصابة بتجلط، بعدما قررت الدنمارك والنرويج وأيسلندا وإيطاليا ورومانيا وتايلاند وقف إعطاء اللقاح أو حدت من استخدامه إثر تقارير معزولة عن إصابة بعض من أخذوا لقاح «أسترازينيكا» بجلطات دموية.

وقالت الناطقة باسم منظمة الصحة العالمية، مارغريت هاريس،  للصحفيين في جنيف: «أسترازينيكا لقاح ممتاز مثله مثل اللقاحات الأخرى المستخدمة، راجعنا البيانات الخاصة بالوفيات، ولا توجد وفيات حتى الآن ثبت أنها ناجمة عن التطعيم».

وأضافت: «نعم، يجب أن نواصل استخدام لقاح (أسترازينيكا) مع التشديد على أنه يجب التحقق من أي إشارة تتعلق بالسلامة».

ولفتت مارغريت هاريس إلى أنه «يجب أن نحرص دائمًا على البحث عن أي إشارات على صلة بالسلامة عند طرح اللقاحات، وعلينا مراجعتها، ولكن لا يوجد ما يشير إلى عدم استخدامه».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الاتحاد الأوروبي يحث على ضمان نقل السلطة في ليبيا بشكل سلس إلى حكومة الوحدة ...
ليبيا
الدبيبة «مستاء» من إدارة أزمة الوباء.. ويؤكد: مكافحة الفساد ستبدأ من «كورونا»
ليبيا
الأهلي طرابلس والهلال يحصلان على العلامة الكاملة في الدوري
رياضة محلية
من السباقات إلى موائد الطعام.. سر شغف العرب بتربية الحمام
منوعات
دراسة: «فايزر» فعال بنسبة 97% ضد حالات «كورونا» التي تظهر عليها أعراض
دولى
الأمير وليام يرد على شقيقه هاري: لسنا عائلة عنصرية بتاتا
دولى
«فرانس برس» توثق حكايات أطفال سوريين لاجئين في تركيا يحلمون ببلد لا يعرفونه
عربى
«كلوب هاوس» في السعودية.. انتشار واسع وسط مخاوف من الرقابة
عربى
في ذكرى اندلاع الحرب.. غوتيريس: 60% من السوريين معرضون لخطر الجوع خلال 2021
عربى
بعد عام على انهيار أسواق المال العالمية في 2020: هل الأزمة المالية الفعلية ...
اقتصاد
الثني: مستعدون لتسليم المهام لحكومة الوحدة الوطنية متى شكلت اللجان المختصة
ليبيا
يوشناف يصدر قرارا بإنشاء جهاز البحث الجنائي برئاسة العقيد صلاح هويدي
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هذا هو المفتاح لحياة أطول