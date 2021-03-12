منظمة الصحة توصي بمواصلة استخدام لقاح «أسترازينيكا»

شعار منظمة الصحة العالمية. (الإنترنت)

أكدت منظمة الصحة العالمية الجمعة أنه لا يوجد سبب للتوقف عن استخدام لقاح شركة «أسترازينيكا» ضد «كوفيد-19»، بعدما أوقفت عدة دول التطعيم خوفًا من التسبب بتجلط في الدم، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وأعلنت منظمة الصحة أن لجنتها الاستشارية للقاحات تدرس حاليًا بيانات السلامة وشددت على عدم وجود علاقة سببية بين أخذ اللقاح والإصابة بتجلط، بعدما قررت الدنمارك والنرويج وأيسلندا وإيطاليا ورومانيا وتايلاند وقف إعطاء اللقاح أو حدت من استخدامه إثر تقارير معزولة عن إصابة بعض من أخذوا لقاح «أسترازينيكا» بجلطات دموية.

وقالت الناطقة باسم منظمة الصحة العالمية، مارغريت هاريس، للصحفيين في جنيف: «أسترازينيكا لقاح ممتاز مثله مثل اللقاحات الأخرى المستخدمة، راجعنا البيانات الخاصة بالوفيات، ولا توجد وفيات حتى الآن ثبت أنها ناجمة عن التطعيم».

وأضافت: «نعم، يجب أن نواصل استخدام لقاح (أسترازينيكا) مع التشديد على أنه يجب التحقق من أي إشارة تتعلق بالسلامة».

ولفتت مارغريت هاريس إلى أنه «يجب أن نحرص دائمًا على البحث عن أي إشارات على صلة بالسلامة عند طرح اللقاحات، وعلينا مراجعتها، ولكن لا يوجد ما يشير إلى عدم استخدامه».