بايدن: المعركة ضد كورونا أبعد من أن تكون قد انتهت

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 12 مارس 2021, 10:15 صباحا
الرئيس الأميركي جو بايدن في قاعدة آندروز الجوية. (أ ف ب)

حذّر الرئيس الأميركي جو بايدن، من أيّ تراخٍ في التصدّي لجائحة «كوفيد-19»، مؤكّداً أنّ المعركة ضدّ هذا الفيروس «لم تنته بعد»، لكنّه طمأن في الوقت نفسه إلى أنّ المستقبل سيحمل معه «أياماً أفضل» مع انحسار الوباء وتسريع وتيرة حملة التلقيح.

وفي أول خطاب له إلى الأمّة يبثّ أثناء وقت ذروة المشاهدة التلفزيونية، قال الرئيس الأميركي إنّ «هذه المعركة أبعد من أن تكون قد انتهت، هذا ليس الوقت المناسب للتراجع»، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

وإذ حثّ بايدن مواطنيه على تلقّي اللقاحات المضادة للفيروس والاستمرار في اتّباع قواعد التباعد الاجتماعي ووضع الكمامت الواقية، أكّد أنّه في نهاية المطاف «سيسجّل التاريخ أنّنا واجهنا وتغلبنا على واحدة من أصعب الفترات وأحلكها في تاريخ هذه الأمة»، وفق قوله.

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