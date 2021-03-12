بكين عن التعديلات التشريعية بهونغ كونغ: مزيج من اللكمات لإنهاء الفوضى

مناصرون للحركة المؤيدة لتعزيز الديموقراطية في هونغ كونغ في تظاهرة أمام محكمة. (أ ف ب)

أكّد مسؤول صيني كبير، الجمعة، أنّ بكين «لن تتراجع» عن مشروع إصلاح النظام الانتخابي في هونغ كونغ، معتبراً أنّ هذا التعديل الجديد يمثّل، مع قانون الأمن القومي الذي أقرّ أخّيراً، «مزيجاً من اللّكمات» الهادفة لإنهاء «الفوضى» في المستعمرة البريطانية السابقة.

وقال المسؤول الكبير في مكتب شؤون هونغ كونغ وماكاو تشانغ شياومينغ، للصحفيين في بكين إنّ هذه التعديلات التشريعية المتتالية «هي في الواقع مزيج من اللّكمات... للسيطرة بشكل فعّال على الفوضى المستمرّة» في المدينة الجنوبية التي تتمتّع بحكم ذاتي، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».