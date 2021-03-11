وزراء خارجية مصر وفرنسا وألمانيا والأردن: «حل الدولين» للفلسطينيين وإسرائيل «لا غنى عنه»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 11 مارس 2021, 09:14 مساء
وزراء خارجية مصر وفرنسا وألمانيا والأردن خلال اجتماع سابق في العاصمة الأردنية عمّان، 11 مارس 2021. (الإنترنت)

أكد وزراء خارجية مصر وفرنسا وألمانيا والأردن في باريس اليوم الخميس أن «تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي استنادًا إلى حل الدولتين أمر لا غنى عنه من أجل تحقيق السلام الشامل في المنطقة». 

ورأى الوزراء في بيان، عقب اجتماع في باريس، «ضرورة الحفاظ على حل الدولتين، لأنه يخدم مصلحة الفلسطينيين والإسرائيليين في السعي إلى إقامة دولتين مسالمتين وديمقراطيتين تعيشان جنباً إلى جنب». وفي وقت سابق الخميس، اجتمع وزراء الخارجية لكل من مصر سامح شكري وفرنسا  جان إيف لودريان وألمانيا  هايكو ماس والأردن  أيمن الصفدي  فى باريس لمواصلة جهودهم للمساهمة فى دفع عملية السلام فى الشرق الأوسط نحو سلام عادل وشامل ودائم.

كما انضم إلى الاجتماع، مُنسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام فى الشرق الأوسط، والممثل الخاص للاتحاد الأوروبى لعملية السلام فى الشرق الأوسط، وفق ترجمة غير رسمية نقلتها وزارة الخارجية المصرية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ودعا البيان «الأطراف إلى الامتناع عن أي إجراءات أحادية الجانب تُقوض مستقبل التوصل إلى حل عادل ودائم للصراع. ونشدّد على ضرورة وقف جميع الأنشطة الاستيطانية، بما في ذلك بالقدس الشرقية، استنادًا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة».

واتفق وزراء خارجية الدول الأربع على أن «سياسة الاستيطان من خلال بناء وتوسيع المستوطنات ومصادرة المباني والممتلكات الفلسطينية تُعد انتهاكًا للقانون الدولي وتقوض من إمكانية حل الدولتين. ونعيد التأكيد في هذا الشأن على أهمية التمسك بالوضع التاريخي والقانوني القائم للأماكن المقدسة في القدس، وأهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة في القدس».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

دراسة: «فايزر» فعال بنسبة 97% ضد حالات «كورونا» التي تظهر عليها أعراض
دولى
الأمير وليام يرد على شقيقه هاري: لسنا عائلة عنصرية بتاتا
دولى
«فرانس برس» توثق حكايات أطفال سوريين لاجئين في تركيا يحلمون ببلد لا يعرفونه
عربى
«كلوب هاوس» في السعودية.. انتشار واسع وسط مخاوف من الرقابة
عربى
في ذكرى اندلاع الحرب.. غوتيريس: 60% من السوريين معرضون لخطر الجوع خلال 2021
عربى
بعد عام على انهيار أسواق المال العالمية في 2020: هل الأزمة المالية الفعلية ...
اقتصاد
الثني: مستعدون لتسليم المهام لحكومة الوحدة الوطنية متى شكلت اللجان المختصة
ليبيا
يوشناف يصدر قرارا بإنشاء جهاز البحث الجنائي برئاسة العقيد صلاح هويدي
ليبيا
تعرف على نتائج مباريات الجولة السادسة بالدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
بالأسماء.. ننشر تشكيل حكومة الوحدة الوطنية قبل حلف اليمين الإثنين المقبل
ليبيا
الدبيبة يعلن موعد ومكان أداء الحكومة اليمين واعتماد الميزانية
ليبيا
البعثة الأممية بعد منح «الثقة»: ليبيا أمام فرصة تاريخية للاستقرار والمصالحة
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مسؤول غربي رفيع يتحدث إلى «بوابة الوسط» حول الحكومة الجديدة ودعاوى «الرشاوى» ودور الغرب وعلى رأسه أميركا في المسار السياسي