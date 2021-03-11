بايدن يوقع الخميس خطة التحفيز الاقتصادي

الرئيس الأميركي جو بايدن. (أرشيفية: الإنترنت)

يوقع الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس على خطته الضخمة للتحفيز الاقتصادي، وفق ما أعلن البيت الأبيض غداة مصادقة الكونغرس عليها.

وذكرت وكالة «فرانس برس» أن ملايين الأميركيين سيستفيدون من شيكات دعم مباشر يراوح إجمالي قيمتها 400 مليار دولار.

