بايدن يوقع الخميس خطة التحفيز الاقتصادي

يوقع الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس على خطته الضخمة للتحفيز الاقتصادي، وفق ما أعلن البيت الأبيض غداة مصادقة الكونغرس عليها.
وذكرت وكالة «فرانس برس» أن ملايين الأميركيين سيستفيدون من شيكات دعم مباشر يراوح إجمالي قيمتها 400 مليار دولار.
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