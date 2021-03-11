«الأدوية الأوروبية»: مخاطر تجلط الدم ليست أعلى لدى من تلقوا لقاح أسترازينيكا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 11 مارس 2021, 04:56 مساء
مقر مجموعة «أسترازينيكا» البريطانية للأدوية. (الإنترنت)

أعلنت الهيئة الناظمة للأدوية في أوروبا، الخميس، إن مخاطر تجلط الدم على ما يبدو ليست أعلى لدى الأشخاص الذين تلقوا اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، وذلك بعدما علقت كل من الدنمارك والنروج وآيسلندا استخدام لقاح أسترازينيكا.

وقالت وكالة الأدوية الأوروبية إن «المعلومات المتوفرة حتى الآن تشير إلى أن عدد حوادث الانسداد التجلطي لدى الذين تلقوا اللقاح، ليست أعلى مما يسجل لدى عامة الناس»، وفق وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».

وجاءت التصريحات في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى الوكالة نفسها ردا على استفسار بشأن تعليق استخدام اللقاح.

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