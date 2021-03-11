دراسة: «فايزر» فعال بنسبة 97% ضد حالات «كورونا» التي تظهر عليها أعراض

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 11 مارس 2021, 02:43 مساء
ممرضة تحمل حقنة لقاح. (أ ف ب)

أظهر لقاح «فايزر- بايونتيك» فعالية بنسبة 97% ضد حالات «كوفيد-19» التي تظهر عليها أعراض والأشكال الأقوى من المرض، حسب دراسة أجريت في «إسرائيل» ونشرت، الخميس، ما يحسن المعطيات المعروفة أساسًا حول هذا اللقاح.

وجاء في بيان لمختبرات «فايز- بايونتيك» ووزارة الصحة الإسرائيلية أن النتائج التي استخلصت من بيانات تتعلق بأشخاص تلقوا اللقاح في «إسرائيل تشكل الأدلة الملموسة الأوفى حتى الآن التي تظهر فعالية لقاح ضد كوفيد-19»، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

وأضافت الدراسة أن اللقاح فعال أيضا بنسبة «94% في الحالات التي لا تظهر عليها أعراض المرض».

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