واشنطن ستشتري 100 مليون جرعة إضافية من لقاح «جونسون أند جونسون»

جرعات من لقاح «جونسون أند جونسون» في مستشفى في جنوب أفريقيا، 18 فبراير 2021. (أ ف ب)

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، أنّ إدارته ستشتري 100 مليون جرعة إضافية من لقاح «جونسون أند جونسون» المضادّ لفيروس «كورونا المستجد»، في خطوة من شأنها أن تضاعف كمية الجرعات التي ستحصل عليها الولايات المتحدة من هذا اللّقاح.

وقال بايدن عقب اجتماع مع مديري شركة «جونسون أند جونسون» وشركة الأدوية الأميركية العملاقة «ميرك» اللتين أعلنتا الأسبوع الماضي التوصّل إلى اتفاق لإنتاج هذا اللقاح، إنّ «تطعيم الأميركيين هو السبيل الوحيد للتغلّب على الجائحة»، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

وتزيد هذه الطلبية الإضافية عن حاجة الولايات المتّحدة؛ لأنّ الإدارة الأميركية سبق وأن أبرمت عقودًا لشراء كميات من اللّقاحات، ستتسلّمها بحلول نهاية مايو، تكفيها لتطعيم جميع الأميركيين البالغين.

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لكنّ بايدن شدّد على «وجوب أن تكون البلادة جاهزة لكل الاحتمالات»، وقال: «نحن بحاجة إلى أقصى قدر ممكن من الليونة (...) الكثير من الأمور قد تحصل وعلينا أن نكون مستعدين»، وأضاف: «إذا كان لدينا فائض فسنتقاسمه مع بقية العالم».

والتزمت شركة «جونسون أند جونسون» تسليم الولايات المتحدة 100 مليون جرعة من لقاحها، وهو من جرعة واحدة وقد حصل ترخيص وكالة الأدوية الأميركية ضمن الآلية الطارئة في نهاية فبراير.

ومن شأن هذه الطلبية الإضافية أن تسدّ أيّ مشكلات في الإنتاج قد تواجه اللّقاحين الآخرين المصرّح بهما في البلاد، وهما لقاحا شركتي «فايزر- بايونيتك» و«موديرنا» اللتين أبرمت واشنطن معهما عقوداً لشراء 300 مليون جرعة من كل من هذين اللّقاحين. واضطرت الولايات المتّحدة لشراء هذه الكمية الكبيرة من هذين اللقاحين لأن كلا منهما يعطى على جرعتين.