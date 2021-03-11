«فيسبوك» تعلّق مشروع كابل بيانات إلى هونغ كونغ استجابة لقلق واشنطن

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 11 مارس 2021, 08:40 صباحا
لقطة من هونغ كونغ، 27 يناير 2021، (ا ف ب)

علّقت شبكة «فيسبوك» مشروعا لبناء كابل في المحيط الهادئ يربط كاليفورنيا بهونغ كونغ، على خلفية التوتر بين الولايات المتحدة والصين.

وأفاد ناطق باسم «فيسبوك»: «نظرا لقلق الحكومة الأميركية بشأن الاتصالات المباشرة مع هونغ كونغ، قررنا سحب الطلب الذي كنا تقدمنا به إلى هيئة الاتصالات الفدرالية» الأميركية، حسب وكالة «فرانس برس».

وأضاف: «نتطلع للعمل مع جميع الأطراف لإعادة صياغة نظام يتوافق مع قلق الحكومة الأميركية».

ويذكر أن شبكة التواصل الاجتماعي العملاقة تقدّمت إلى جانب شركات اتصالات عدة بأول طلب ترخيص بناء في العام 2018، لربط موقعين في كاليفورنيا بهونغ كونغ وتايوان.

وكان من المفترض أن يسهّل المشروع الاتصالات عبر ألياف ضوئية قادرة على نقل كميات كبيرة من البيانات بفترات انتظار ضئيلة للغاية.

لكن واشنطن قاومت الأمر على خلفية مخاوف من الصين تتعلق بالأمن القومي، في وقت تشدد بكين قبضتها على هونغ كونغ.

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