وفاة رئيس وزراء ساحل العاج حامد باكايوكو في ألمانيا

توفي رئيس وزراء ساحل العاج حامد باكايوكو، الأربعاء، عن 56 عامًا في مستشفى بألمانيا، وفق ما علمت «فرانس برس» من مصادر مقربة.
وقال مصدر: «خبر حزين، تبلغنا للتوّ وفاة حامباك»، لقب باكايوكو، الأمر الذي أكده مصدر مقرب آخر، بحسب «فرانس برس».
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