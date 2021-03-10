لقاء بين دبلوماسيين أميركيين وصينيين في ألاسكا خلال أول اجتماع بينهم في ولاية بايدن

علما أميركا والصين. (الإنترنت)

يلتقي وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ومستشار الرئيس جو بايدن للأمن القومي مع وزير الخارجية الصيني الأسبوع المقبل في ألاسكا في أول اجتماع بينهم منذ وصول الرئيس الأميركي الجديد إلى البيت الأبيض.

وسيتحدث أنتوني بلنيكن وجيك سوليفان في 18 مارس إلى وزير الخارجية وانغ يي والدبلوماسي الصيني البارز يانغ جيشي، وفق ما أعلنت الخارجية الأميركية الأربعاء، وفق «فرانس برس».

«خلافات عميقة»

وسيجري اللقاء في أنكوراج بألاسكا، في طريق عودة وزير الخارجية الأميركي من رحلة إلى اليابان وكوريا الجنوبية. وأعلن بلينكن على تويتر أنه يريد التركيز على المسائل التي لواشنطن «خلافات عميقة» حولها مع بكين.

ولم تكشف الحكومة الأميركية تفاصيل أخرى حول برنامج اللقاء. ويعود آخر اجتماع ثنائي إلى يونيو، خلال رئاسة دونالد ترامب، حين عقد وزير الخارجية مايك بومبيو اجتماعا حول أزمة شركة هواوي مع يانغ جيشي لم يقد إلى تهدئة التوتر بين أكبر قوتين عالميتين.

واجهة شاملة

وانخرط ترامب وبومبيو في مواجهة شاملة في ما يشبه الحرب الباردة مع العملاق الآسيوي. واعتبر أنتوني بلنكين أن الرئيس السابق الجمهوري كان محقا في توخي الصرامة، لكن الفريق الديموقراطي الجديد يريد تنسيق مواقف واشنطن مع حلفائها بشكل أكبر، وكذلك التعاون مع الصين حول «تحديات» تواجه العالم على غرار فيروس كورونا والمناخ.

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خلال خطاب ألقاه الأسبوع الماضي، وصف وزير الخارجية الأميركي الصين بأنها «أكبر تحد جيوسياسي في القرن الواحد والعشرين». وأضاف أن «الصين هي الدولة الوحيدة التي لديها القوة الاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية والتكنولوجية التي يمكن أن تقوض بشكل خطير النظام الدولي المستقر والمفتوح، وجميع القواعد والقيم والعلاقات التي تجعل العالم يسير كما نريده».

وتعهد أن تكون العلاقات مع بكين مزيجا بين «التنافس عندما يكون صحيا» و«التعاون عندما يكون ممكنا» و«العداء عندما يكون ضروريا».