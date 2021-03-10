نتانياهو يقوم بأول زيارة رسمية إلى الإمارات الخميس

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 10 مارس 2021, 04:36 مساء
رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتانياهو. (أرشيفية: الإنترنت)

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، الأربعاء، إن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو سيقوم الخميس بزيارة رسمية للإمارات هي الأولى بعد توقيع البلدين اتفاقية تطبيع العلاقات بينهما العام الماضي.

ورفض مسؤول كبير في مكتب رئيس الوزراء التعليق على تقارير الإذاعة العامة الإسرائيلية وجريدة «هآرتس» وغيرهما من وسائل الإعلام، وفق «فرانس برس».

الانتخابات الإسرائيلية
وستأتي هذه الزيارة إن حصلت قبل أقل من أسبوعين من خوض نتانياهو، الانتخابات الإسرائيلية الرابعة خلال أقل من عامين. وبحسب التقارير الإسرائيلية، سيلتقي نتانياهو وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في مطار أبو ظبي، قبل أن يعود إلى القدس لإجراء محادثات حول اللقاح المضاد لفيروس كورونا مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان.  

ووقعت كل من الإمارات والبحرين، منتصف سبتمبر الماضي، اتفاقين لتطبيع العلاقات مع الدولة العبرية برعاية أميركية. وكانت الإمارات ثالث دولة عربية توقع اتفاق سلام مع إسرائيل. ولحقت بها كل من البحرين والمغرب والسودان. وأدت القيود التي فرضتها إسرائيل الشهر الماضي لمكافحة تفشي فيروس كورونا وشملت إغلاق المجال الجوي بشكل شبه تام، إلى تأجيل زيارة نتانياهو إلى كل من الإمارات والبحرين.

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