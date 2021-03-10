تمديد مهمة الحرس الوطني الأميركي في «الكابيتول»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 10 مارس 2021, 01:45 مساء
مقر الكابيتول في واشنطن، 29 ديسمبر 2020. (أ ف ب)

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية تمديد مهمة حماية «الكابيتول»، التي ينفذها آلاف من جنود الحرس الوطني الأميركي، بعد هجوم انصار للرئيس السابق دونالد ترامب، في السادس من يناير الماضي.

وسيبقى نحو 2300  جندي يعملون في إطار هذه المهمة حتى 23 مايو، أي نصف العديد الحالي. ويخضع مبنى «الكابيتول» لإجراءات أمنية معززة منذ السادس من يناير عندما تجمع آلاف من أنصار ترامب أمام مقر الكونغرس الأميركي بعد خطاب للرئيس السابق. واقتحم مئات منهم المبنى زارعين الفوضى. وقتل خمسة أشخاص من بينهم شرطي داخل مقر الكونغرس، وفق وكالة «فرانس برس».

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ومنذ الهجوم نصبت حواجز لحماية مشارف «الكابيتول» فيما يوفر جنود الحرس الوطني دعما للشرطة. لكن مهمتهم كان يفترض أن تنتهي في 12 مارس.

وقال الناطق باسم «بنتاغون» جون كيربي: «خلال الفترة الإضافية ستعمل وزارة الدفاع بالاشتراك مع شرطة الكابيتول على خفض انتشار الحرس الوطني تدريجيًا».

وأعلنت وزارة الدفاع الأسبوع الماضي أنها تلقت طلبا رسميًا من شرطة «الكابيتول» لتمديد انتشار الحرس الوطني دون أن توضح ما أذا كان هذا الطلب مرتبطًا بمخاطر محددة.

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