روسيا «تبطئ» خدمة «تويتر»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 10 مارس 2021, 10:05 صباحا
شعار تويتر. (أ ف ب)

قالت روسيا، الأربعاء، إنها بصدد «إبطاء» خدمة «تويتر» للمستخدمين المحليين؛ بسبب احجام منصة التواصل الاجتماعي عن حذف «محتوى غير قانوني».

وأوضحت هيئة «روسكوماندزور» الناظمة لوسائل الإعلام في بيان: «لحماية المواطنين الروس، ولحمل خدمة الإنترنت على احترام التشريعات في روسيا، اتخذت إجراءات في حق تويتر اعتبارًا من العاشر من مارس تقوم على إبطاء سرعة الخدمة»، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

وقالت الهيئة المخولة تعطيل مواقع إلكترونية عبر الإنترنت، إن «التباطؤ سيشمل 100% من الأجهزة النقالة و50 % من الأجهزة الثابتة».

وتأخذ السلطات على «تويتر» عدم حذف مضامين «تحث القصر على الانتحار وتحوي مواد إباحية مرتبطة بأطفال فضلًا عن معلومات حول استخدام المخدرات». وأكدت الهيئة أنها أرسلت «أكثر من 28 ألف طلب لحذف روابط ومنشورات غير قانونية» إلى الشركة الأميركية منذ 2017 دون أي نتيجة.

وتأخذ الهيئة على «تويتر» خصوصًا أنها لم تتفاعل «مع دعوات إلى قصر بالانتحار جماعيًا في الثالث من مارس 2021»، وأضافت: «في حال استمرت تويتر بتجاهل ما ينص عليه القانون سيتواصل ردنا وفقًا للأنظمة وقد يصل إلى حد وقف الخدمة».

وتستهدف السلطات الروسية منذ أسابيع شبكات تواصل اجتماعي أخرى مثل «فيسبوك» و«يوتيوب» و«تيك توك» المتهمة بنشر مضامين غير قانونية دعمًا للمعارض المسجون أليكسي نافالني. ونشرت دعوات للتظاهر في يناير عبر هذه الشبكات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

دوري أبطال أوروبا: انتهاء مشوار يوفنتوس عند ثمن النهائي على يد بورتو
رياضة عالمية
كومان يضع شروط «ريمونتادا» برشلونة
رياضة عالمية
إليزابيث الثانية «حزينة» للمصاعب التي واجهها الأمير هاري وميغان.. وتؤكد أخذ ...
دولى
أحد «رجالات ظل» فرنسا بالملف الليبي يعدد العقبات أمام السلطة الجديدة
ليبيا
الدامجة يستقيل من تدريب السويحلي بعد فوز وخسارة و4 تعادلات
رياضة محلية
فرنسا: ماكرون يرفع السرية عن أرشيف حقبة الاستعمار الفرنسي للجزائر
عربى
إيطاليا: تحذير من الموجة الثالثة لـ«كوفيد-19» وبطء حملة التطعيم في أوروبا
دولى
أبرز الأزمات والفضائح في تاريخ العائلة الملكية البريطانية
منوعات
جونسون وإردوغان يؤكدان أهمية خفض التوتر في ليبيا
ليبيا
منع 3 آلاف شخص من حفل الشعلة الأولمبية في 25 مارس
رياضة عالمية
إنتر يعبر أتالانتا وسط مساعيه نحو المنافسة بعد طول غياب
رياضة عالمية
1.13 مليون برميل يوميا متوقع في مارس.. صعود ليبيا كأكبر مصدر للنفط في البحر ...
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كل ما يمكنك فعله بعد تلقي لقاح «كورونا»