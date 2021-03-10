روسيا «تبطئ» خدمة «تويتر»

شعار تويتر. (أ ف ب)

قالت روسيا، الأربعاء، إنها بصدد «إبطاء» خدمة «تويتر» للمستخدمين المحليين؛ بسبب احجام منصة التواصل الاجتماعي عن حذف «محتوى غير قانوني».

وأوضحت هيئة «روسكوماندزور» الناظمة لوسائل الإعلام في بيان: «لحماية المواطنين الروس، ولحمل خدمة الإنترنت على احترام التشريعات في روسيا، اتخذت إجراءات في حق تويتر اعتبارًا من العاشر من مارس تقوم على إبطاء سرعة الخدمة»، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

وقالت الهيئة المخولة تعطيل مواقع إلكترونية عبر الإنترنت، إن «التباطؤ سيشمل 100% من الأجهزة النقالة و50 % من الأجهزة الثابتة».

وتأخذ السلطات على «تويتر» عدم حذف مضامين «تحث القصر على الانتحار وتحوي مواد إباحية مرتبطة بأطفال فضلًا عن معلومات حول استخدام المخدرات». وأكدت الهيئة أنها أرسلت «أكثر من 28 ألف طلب لحذف روابط ومنشورات غير قانونية» إلى الشركة الأميركية منذ 2017 دون أي نتيجة.

وتأخذ الهيئة على «تويتر» خصوصًا أنها لم تتفاعل «مع دعوات إلى قصر بالانتحار جماعيًا في الثالث من مارس 2021»، وأضافت: «في حال استمرت تويتر بتجاهل ما ينص عليه القانون سيتواصل ردنا وفقًا للأنظمة وقد يصل إلى حد وقف الخدمة».

وتستهدف السلطات الروسية منذ أسابيع شبكات تواصل اجتماعي أخرى مثل «فيسبوك» و«يوتيوب» و«تيك توك» المتهمة بنشر مضامين غير قانونية دعمًا للمعارض المسجون أليكسي نافالني. ونشرت دعوات للتظاهر في يناير عبر هذه الشبكات.